Hacer la colada y tender la ropa para que se seque puede resultar odioso, especialmente los días que está lloviendo y tienes que meter el tendedero dentro de casa, ocupando espacio vital durante horas e incluso días. Por suerte, las redes sociales nos traen el truco que necesitamos en nuestro día a día para que esto deje de ser un problema. Es un truco que resulta bastante sorprendente y que te va a servir para dejar de usar el tendedero como lo has hecho hasta ahora además de que tu ropa se va a secar en un abrir y cerrar de ojos. Te contamos como llevar a cabo este proceso.

No volverás a utilizar el tendedero como lo has hecho siempre

Como decimos, las redes sociales son las que nos brindan un truco que mucha gente ya está poniendo en práctica para secar la ropa en el tendedero de forma más rápida. En concreto, ha sido la cuenta de @remediosencasa, la que nos muestra qué debemos hacer con la ropa cuando queramos ponerla a secar.

El vídeo muestra lo que todos hacemos: colgar las prendas una a una en cada una de las cuerdas del tendedero. De este modo acabamos ocupando mucho espacio o también apretamos las prendas para que nos quepan todas, por lo que se secan con demasiadas arrugas.

Pero existe este truco que ahora os mostramos, y que consiste en colgar las prendas de arriba a abajo en la cuerda del tendedero. De este modo, evitas que ocupe tanto espacio y notarás también como se secará sin tantas arrugas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Remedios en Casa (@remediosencasa)

Otros trucos para secar la ropa rápidamente

El vídeo que hemos visto nos muestra el truco más original y eficaz para usar el tendedero de una forma distinta pero con mejores resultados. Sin embargo, hay otros trucos que puedes utilizar para secar tu ropa en casa sin tener que depender del clima o del uso de una secadora eléctrica. Aquí te presentamos algunos: