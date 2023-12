Estos son los 5 electrodomésticos que más consumen

Los 5 electrodomésticos que más consumen, quizás nos sorprendan, son básicos de nuestra casa que no podemos dejar de utilizar. La temida factura de la luz llegará puntual a su cita y lo hará de tal forma que nos supondrá un cambio. Ahorrar un poco más, pasa por conocer bien a nuestro enemigo, saber qué electrodomésticos son los que consumen más energía para poder actuar sobre ellos. De esta manera conseguiremos equilibrar las cuentas con un elemento que nos puede suponer una buena suma de dinero. Toma nota de los 5 electrodomésticos que más consumen.

El consumo de los electrodomésticos afecta a la factura de la luz

La factura de la luz ha cambiado durante los últimos tiempos, pero también lo han hecho las casas. Hace unos años nuestra dependencia con la electricidad era mínima. Los pocos electrodomésticos han acabado dando lugar a una cocina plagada de ellos. Desde nada más despertarnos ya encendemos la cafetera, ponemos el lavavajillas o preparamos la comida con el robot de cocina o la vitrocerámica.

Parece imposible huir del consumo de luz, pero evitar pagar de más si nos fijamos en los electrodomésticos que más consumen y que podemos controlar de cerca. Cambiarlos siempre que sea posible para evitar esos picos de consumo que herramientas antiguas, con una eficiencia menor pueden generar.

El frigorífico es uno de los electrodomésticos que más consumen

Un 14% de la electricidad que gastamos se la lleva el frigorífico, uno de los básicos que no poden dejar escapar y se acaba traduciendo en unos 26 euros al año. Un dinero que se puede reducir con un electrodoméstico eficiente energéticamente. No sirve de nada lamentarnos, teniendo un frigorífico de hace 20 años, hoy en día podemos encontrar una pieza eficiente que reduzca al máximo este gasto.

El siguiente electrodoméstico que más consume es el televisor. Estamos ante un 10% de nuestro consumo que se traducirá en un gasto que no podemos dejar escapar. Una opción para reducir el consumo de este electrodoméstico es colocar una regleta, dejarlo en stand by puede suponer una buena cantidad de euros que estamos regalando a las compañías de la luz, ya que no nos supone una necesidad, el televisor está apagado.

La lavadora cierra este pódium en el que podremos ver llegar una serie de elementos que serán los que marcarán este antes y después. Dependiendo de las lavadoras que pongamos gastaremos más o menos. Optimiza recursos, gasta la cantidad justa de energía. Por dos prendas no enciendas la lavadora, sino más bien todo lo contrario, espera a tener un buen montón de ropa que te sirva para que no gastes de más. Si es muy vieja la lavadora opta por cambiarla y te ahorrarás dinero.

La secadora es el siguiente elemento que más consume. Puedes prescindir de ella los días que haga sol, tender la ropa, es mejor para la ropa y para tu bolsillo. No gastarás de más y podrás ver como tus finanzas se equilibran a las mil maravillas. Si no te hace falta, deja este electrodoméstico sin uso o directamente, puedes venderlo y sacarte un dinero extra.

El horno es el elemento que más electricidad gasta en la cocina después de la nevera. Aunque quizás es el que menos utilizamos, más allá de su función para guardar sartenes. Puedes aprovechar al máximo su encendido. Cocina varias comidas a la vez y podrás optimizar de esta manera recursos. Es la mejor manera de que tu factura de la luz se mantenga bajo control.

Ahora que ya sabes qué electrodomésticos gastan más, podrás poner en práctica una estrategia para ahorrar en tu factura de la luz.