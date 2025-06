Ni ‘red flags’ ni ‘green flags’: llega a España las ‘beige flags’ la nueva tendencia que rompe los esquemas de las relaciones

Llega a España las beige flags una nueva tendencia que se impone en las relaciones entre personas. Las nuevas generaciones tienen una forma de hablar que puede sorprender a más de uno, con un lenguaje propio que nos sumerge en lo peor de una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a visualizar determinados cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante.

Las nuevas generaciones usan el inglés más que las anteriores, en un intento quizás de internacionalizar sus reflexiones a través de las redes sociales o de crear un código secreto. Las green y red flags, las banderas rojas o verdes, han dado lugar a un nuevo color que tiene un significado nuevo.

Cuando estamos ante una persona con aspectos positivos que nos invitan a iniciar una relación, hablamos de las green flags. Por el contrario, cuando es alguien que tiene puntos negativos y no nos conviene, tenemos por delante una beige flags.

Los expertos de Betterup nos explican que: «Una bandera beige es un rasgo peculiar o excéntrico exhibido por una pareja romántica que no es necesariamente buena o mala. No es una señal de advertencia, pero tampoco es un «plus» de citas. Es neutro, al igual que el color beige. El término se convirtió en una tendencia popular de TikTok en 2023 para describir acciones que rozan lo extraño, pero que no se cruzan del todo con un territorio «espeluznante». Las banderas beige a menudo son comportamientos sutiles que te hacen parar y decir: «Eh, eso es diferente». Puede que los encuentres un poco molestos o simplemente entrañables. El término se usa con mayor frecuencia en el mundo de las citas, pero también puede aplicarse a buenos amigos y familiares».

Siguiendo con la misma explicación nos clasifican estas banderas que tanto se usan hoy en día para clasificar las relaciones entre personas.

Señales de alerta: Las señales de alerta en una relación son señales de advertencia de futura incompatibilidad con una pareja potencial. Pueden disuadirte de querer seguir una relación con alguien, o podrían indicar que una relación actual no es saludable. Las señales de alerta pueden ser una característica, estado, rasgo o comportamiento. Ejemplos de señales de alerta incluyen controlar el comportamiento o tener un historial de infidelidad.

Banderas verdes: Las banderas verdes en una relación son palabras, acciones o rasgos de carácter que indican una relación saludable o compatibilidad futura. Los muestran oportunidades para una conexión más profunda y pueden ayudar a fortalecer una relación incipiente. Ejemplos de banderas verdes incluyen que tu pareja, novio o novia respete tus límites en la relación y comparta valores similares.

Banderas beige: Las banderas beige representan sentimientos neutrales que no necesariamente se inclinan en una dirección positiva o negativa. Por lo general, estos no afectan la compatibilidad y no son tan importantes como las banderas rojas y verdes al evaluar a un socio potencial. A menudo, las parejas encuentran que estas son peculiaridades divertidas que solo hacen que alguien sea quien es.