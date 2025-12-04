Ni Madrid ni Barcelona: esta es la ciudad más maleducada de España, según un estudio

Esta es la ciudad más maleducada de España, según un estudio no es ni Madrid ni Barcelona. Un punto de nuestro país que nos puede descubrir algo nuevo, antes quizás de visitar esta ciudad. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marcará estos días, una ciudad de lo más turísticas se alza como la más maleducada de nuestro territorio.

Ni Barcelona ni Madrid

Madrid se ha convertido en una de las ciudades más visitadas de nuestro país en las que se escuchan todo tipo de palabras. Son elementos totalmente cosmopolitas que nos van lanzando directamente hacía una serie de detalles que serán esenciales en estos días que tenemos por delante.

Un estudio dice que esta es la ciudad más maleducada de España

Preply ha realizado un estudio en el que explican que: «Para ello se han entrevistado a más de 1500 residentes de 19 áreas de España y se les ha preguntado con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los más maleducados, la gente de allí o los de fuera. Luego, se han analizado los datos para establecer qué ciudades eran las más y las menos maleducadas y las más generosas en una escala del 1 al 10 (donde 10 era la máxima valoración). Nuestras conclusiones también resaltan cuál es el comportamiento maleducado que más se da».

Siguiendo con la misma explicación, han llegado a las siguientes conclusiones:

Las tres ciudades más maleducadas de España de acuerdo a sus propios residentes son Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche.

Entre los comportamientos más maleducados de España se encuentra estar todo el rato al teléfono y no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico.

A Coruña-Oleiros-Arteixo y Alicante-Elche son las ciudades que cuentan con el mayor número de comportamientos maleducados, clasificados de mayor a menor.

Según nuestras conclusiones, Vigo es la ciudad más educada.

Los vallisoletanos son los más generosos.

Los motivos de estos resultados: «Santa Cruz de Tenerife, conocida por su carnaval, declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional y uno de los más famosos del mundo, ostenta, sin embargo, el título de la ciudad más maleducada de España, porque sus habitantes pasan todo el día pegados al teléfono y por no dar paso a otros coches cuando hay mucho tráfico, entre otras causas. De todas las zonas que participaron en nuestro estudio, la ciudad pontevedresa de Vigo, la más poblada de todo Galicia y el corazón de las Rías Bajas, se alza como la ciudad más educada con una puntuación de 5,17; seguida de A Coruña-Oleiros-Arteixo con 5,18, Valencia, situada a orillas del río Turia y considerada la ciudad de las artes y las ciencias por sus edificaciones futuristas, obtuvo una puntuación de 5,28, seguida por Murcia-Orihuela con 5,30».

