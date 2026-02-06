Adiós a la cerveza sin alcohol: el aviso de los expertos que aseguran que puede ser peligrosa

Los expertos confirman que la cerveza sin alcohol puede ser peligrosa, no dudan en advertir del riesgo que corremos al beber este tipo de bebidas. La realidad es que, en estos últimos tiempos, la cerveza sin alcohol ha ido ganando protagonismo. Sobre todo, si tenemos en consideración que estamos ante un tipo de bebida que nos ofrece las propiedades de este tipo de bebidas, sin necesidad de quedarnos con la parte negativa de este tipo de elemento. Tendremos que empezar a pensar en un cambio de tendencia que será la que marcará estas próximas jornadas de una forma que nos costará creer.

Estaremos a merced de una serie de cambios o de elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que marque estas jornadas que hasta el momento no hubiéremos tenido en cuenta. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que marque estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Le diremos adiós a la cerveza sin alcohol

La cerveza sin alcohol se ha convertido en una alternativa saludable que quizás debemos empezar a dejar atrás. Son tiempos de apostar claramente por una serie de novedades que acabarán marcando unas jornadas plagadas de actividad que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de dejar atrás un tipo de bebida que puede parecer saludable, pero quizás no lo sea tanto. Hay que tener en consideración que solo una bebida se lleva el 100% de seguridad en cuanto a que es una bebida saludable, el agua. Las demás, ninguna estará libre de elementos negativos.

El caso de la cerveza es especialmente relevante, estamos ante una bebida que hace miles de años que puede acabar siendo recurrente en estos años que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Una bebida que se creó y está hecha a base de unos cereales que han acompañado al ser humano durante años y años.

Por lo que, es importante saber que estamos ante un ingrediente que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración de una manera que no esperaríamos y lo hacemos de tal forma que tendremos que poner en práctica determinados elementos.

El aviso de los expertos que confirma que puede ser peligrosa

La cerveza sin alcohol quizás no es tan buen como pensábamos, el hecho de eliminar el alcohol es siempre positivo. No es un elemento que aporte beneficios, aunque si bien es cierto, que lleva miles de años con nosotros. Los expertos han determinado que esta cerveza quizás no acabe teniendo tantos beneficios como parece.

Los expertos de Healthline advierten de que: «Las cervezas sin alcohol y regulares son similares en cuanto a su contenido de calorías, proteínas y grasas, pero difieren significativamente en su contenido de carbohidratos y alcohol. Esta tabla compara los nutrientes en 350 ml (12 onzas) de cerveza regular y sin alcohol (5, 6): Aunque la cerveza sin alcohol solo contiene una fracción del alcohol que la cerveza regular, contiene una cantidad similar de calorías. Esto se debe a que la cerveza sin alcohol contiene más del doble de carbohidratos que la cerveza regular, principalmente en forma de azúcar, lo que ayuda a mejorar el sabor una vez eliminado el alcohol. Además, ambos tipos ofrecen pequeñas cantidades de varias vitaminas y minerales, como fósforo, magnesio y vitaminas del complejo B».

Siguiendo con la misma explicación: «Un estudio de 45 bebidas que afirmaban tener bajo o nulo contenido de alcohol reveló que casi el 30 % contenía más alcohol del declarado. Este mismo estudio descubrió que 6 bebidas etiquetadas con 0.0 % de alcohol por volumen (ABV) sí contenían alcohol, en niveles de hasta 1.8 % ABV (7Fuente confiable). Además, investigadores han demostrado que beber cerveza sin alcohol puede aumentar drásticamente el nivel de alcohol en sangre en ciertos casos raros, además de provocar que algunas personas den positivo en las pruebas de metabolitos de alcohol en la orina o el aliento (8Fuente confiable, 9Fuente confiable, 10Fuente confiable). Por lo tanto, las etiquetas con 0.0 % ABV deben tomarse con cautela, e incluso las cervezas que afirman ofrecer 0.5 % ABV o menos pueden contener significativamente más».

Por lo que, no debemos confiarnos con la cerveza de este tipo, si la bebemos para evitar determinados elementos, quizás seguimos teniéndolos entre nosotros. De tal forma que deberemos estar preparados para lo peor, con algunas novedades que quizás hasta el momento no sabíamos que tenían. Estos estudios dejan a este tipo de cerveza en una posición del todo inesperada.