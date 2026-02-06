Hallazgo colosal en Israel: encuentran la cueva con estalactitas más grande del país pero nadie puede visitarla

A veces parece que todas las noticias relacionadas con Israel están vinculadas al conflicto bélico, pero también desarrollan avances tecnológicos y descubrimientos geológicos. El último ha surgido en una colina donde, aparentemente, no había nada reseñable.

Ha ocurrido en Ofra gracias a investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Allí se han topado con una gigantesca cámara subterránea situada a unos 30 metros de profundidad, intacta y de la que no había registros.

Los geólogos la han bautizado como Cueva del Jubileo y es la cueva con estalactitas más alta de Israel. Tiene un valor científico excepcional, pero por el momento permanecerá cerrada ya que es muy frágil y está rodeada de riesgos.

Geólogos descubren la cueva subterránea con estalactitas más grande de Israel

El hallazgo se produjo tras localizar una estrecha abertura al suroeste de Ofra, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la comunidad. A través de ese pozo vertical, los equipos de exploración accedieron a una sala de unas dimensiones inesperadas.

Después de los primeros cálculos geológicos, midieron cerca de 88 metros de longitud, 75 metros de anchura y una altura cercana a los 40 metros, equivalente a un edificio de diez plantas.

Según el estudio elaborado por los equipos de investigación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la cámara fue documentada mediante descensos con cuerda y escaneos láser de alta precisión, que permitieron trazar su contorno completo.

No se encontraron huellas, restos de hollín ni señales de actividad humana o animal, lo que indica que el espacio ha permanecido sellado durante un periodo prolongado.

Justamente, la ausencia de actividad humana en la Cueva del Jubileo es lo que provoca que sea un archivo geológico fenomenal, para estudiar la evolución del paisaje subterráneo de Israel.

Hallazgo geológico increíble: un paraíso de estalactitas en una cueva de Israel

En España estamos más acostumbrados a las cuevas de estalactitas, pero el interior de la cueva ha sorprendido a todos en Israel por su riqueza mineral.

Mires a donde mires hay algo que destacar. Estalactitas colgantes, estalagmitas en crecimiento, columnas formadas por la unión de ambas, piscinas de minerales, formaciones laminadas, etc.

Estas estructuras, conocidas como espeleotemas, se forman gota a gota cuando el agua rica en minerales se filtra a través de la roca caliza y se deposita lentamente esos materiales.

De ahí que no se haya querido abrir al público. El más mínimo contacto puede dañar la superficie de la cueva, que ha tardado miles o incluso millones de años en formarse.

Además, la entrada de aire exterior, polvo o microorganismos puede alterar el equilibrio químico y la humedad del entorno, lo que comprometería los procesos naturales que han permanecido estables durante siglos.

Los peligros ocultos de las cuevas israelíes, según los geólogos

La Cueva del Jubileo forma parte de un amplio sistema kárstico bajo Ofra, una zona donde la lluvia ha disuelto progresivamente la roca caliza, creando pozos, cavidades y conductos subterráneos.

En el entorno ya se han catalogado al menos 80 cuevas, la mayoría de ellas pozos verticales que canalizan el agua hacia los acuíferos.

El problema es que la Ruta 60, una de las principales vías de comunicación de la zona, pasa directamente sobre las cuevas y está prevista su ampliación. Si no se mide bien, podría provocar una catástrofe.

En terrenos kársticos, las cargas pesadas, las vibraciones y las excavaciones pueden provocar colapsos repentinos del techo de las cuevas.