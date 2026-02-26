Los científicos conmocionados: reintroducen pumas en La Patagonia y acaban con más de 7.000 pingüinos

Reintroducen pumas a La Patagonia y acaban con más de 7.000 pingüinos, los científicos están conmocionados. Ha llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. La manera de reintroducir especies en lugares que hasta hace unos años estaban presentes puede hacernos cambiar por completo de ciclo.

Tal y como explica un reciente artículo publicado por la Universidad de Oxford: «¿Deberíamos proteger una especie emblemática si puede venir a costa de otra, particularmente en los ecosistemas que todavía se están recuperando de los impactos humanos? Este es el dilema de conservación al que se enfrenta el Parque Nacional Monte León, en la costa de la Patagonia en Argentina.

Desde que se abandonó la ganadería en el sur de Argentina en 1990, los pumas (Puma concolor) han estado recolonizando sus cordilleras históricas en esta área. Por primera vez, esto los puso en contacto con los pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) que se habían trasladado al continente desde las islas cercanas debido a la ausencia de depredadores terrestres. Al estar en gran parte indefensos, los pingüinos se convirtieron en un objetivo fácil para el gran carnívoro, pero hasta ahora se desconocía el impacto exacto que los pumas estaban teniendo en el número de la población de pingüinos».

Siguiendo con la misma explicación: «Tras su creación en 2004, investigadores del Centro de Investigaciones de Puerto Deseado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y los guardabosques del Parque Nacional Monte León han monitoreado las poblaciones de pingüinos en el Parque. Durante cuatro años (2007-2010), contaron el número de canales causados por la depredación de pumas. En el nuevo estudio, colaboraron con investigadores de la Unidad de Investigación para la Conservación de la Vida Silvestre (WildCRU) de la Universidad de Oxford para analizar los datos. Basándose en el número de pingüinos encontrados muertos, el equipo de investigación estimó que más de 7.000 pingüinos adultos fueron asesinados durante el estudio de cuatro años, la mayoría de los cuales no se comieron por completo, lo que indica que no todos los pingüinos fueron asesinados para comer. Esto es aproximadamente el 7,6% de la población adulta (alrededor de 93.000 personas). La autora principal Melisa Lera, estudiante de posgrado en WildCRU de la Universidad de Oxford, dijo: «El número de canales que muestran signos de depredación que encontramos en la colonia es abrumador, y el hecho de que se hayan dejado sin comer significa que los pumas estaban matando más pingüinos de los que necesitaban para la comida. Esto es consistente con lo que los ecologistas describen como «excedentes de asesinatos». Es comparable a lo que se ve en los gatos domésticos cuando las presas son abundantes y/o vulnerables: la facilidad de captura puede llevar a los gatos a cazar más aves, incluso cuando no terminan comiéndolas realmente. Necesitábamos entender si la persistencia de la colonia de pingüinos podía verse amenazada debido a este comportamiento».