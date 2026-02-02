Los geólogos ponen el grito en el cielo: las placas de la Península Ibérica están colisionando y recuerdan al terremoto de 1755

Las placas de la Península Ibérica están colisionando y recuerdan al terremoto de 1755, los geólogos están en shock. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que el planeta puede darnos señales de cambios de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración, en estas últimas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos haga prepararnos para lo peor.

Ponen el grito en el cielo los geólogos

Los geólogos están alertas ante unos movimientos que suceden en el interior de la Tierra y que nos afectan de lleno. Pese a que se dispone de una tecnología que puede ser especialmente beneficiosa para alertar a la población de cualquier incidente, aún no podemos predecir lo que está a punto de pasar.

Las placas de la península ibérica colisionan de tal forma que recuerda el terremoto de 1755

El terremoto de 1755 fue uno de los más terribles que azotó nuestro país, de tal forma que nos dejó en una situación realmente terrible. Son tiempos de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en unas profundidades del planeta que llegan con ciertas novedades.

Tal y como nos explican desde la Universidad del País Vasco: «Las placas tectónicas pueden concebirse como grandes fragmentos móviles situados sobre la superficie terrestre. El desplazamiento continuo de estas placas genera esfuerzos significativos que se manifiestan en forma de deformación o de terremotos en sus límites. «La placa eurásica y la africana convergen a un ritmo de 4–6 mm al año. La frontera entre ambas es muy nítida tanto en el océano Atlántico como en la zona de Argelia, mientras que al sur de la península ibérica resulta mucho más difusa y compleja», explica Asier Madarieta, investigador de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). En el Mediterráneo occidental, el dominio de Alborán determina integralmente la configuración de la frontera entre las placas eurásica y africana. Esta región se está desplazando hacia el oeste y favorece el desarrollo del arco activo de Gibraltar, conectando la cordillera Bética con la del Rif. «Hasta ahora no conocíamos con precisión la naturaleza de la frontera en esta zona, y continúa siendo objeto de debate cuáles son los procesos geodinámicos que tienen lugar allí», señala Madarieta. En un estudio encabezado por el investigador de la EHU, se han caracterizado los procesos dinámicos más relevantes que se desarrollan en esta frontera difusa entre las placas eurásica y africana: «Hemos analizado la relación entre la tensión de la corteza terrestre y la deformación superficial en el sector occidental del Mediterráneo, en la frontera entre ambas placas situadas entre la península ibérica y el noroeste de África», explica el investigador del Grupo de Investigación Procesos Hidro-Ambientales (IDH). Para ello, han calculado los campos de esfuerzo y deformación de la región «a partir de los datos de los terremotos registrados en los últimos años y de la información sobre la deformación obtenida mediante datos satelitales»».

