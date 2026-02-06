Dicen que es uno de los mejores dulces de España, pero solo lo hacen en Asturias durante el carnaval

A todos nos gustan los churros con chocolate, los polvorones, el roscón de Reyes, el turrón o las torrijas de Semana Santa. En el país, cada época del año tiene sus dulces propios, ligados a la tradición, y el carnaval no es la excepción.

En este caso se trata de un dulce que se prepara en Asturias y que suele gustar a todo el que lo prueba. Es rico, suave, muy fácil de hacer en casa y sólo aparece en estas fechas.

Este es el dulce de carnaval que sólo se hace en Asturias y que conquista a todo el que lo prueba

El dulce que nunca falta en carnaval en Asturias son las teresitas de Asturias. Aparecen en confiterías, en cocinas familiares y en mesas los domingos. No suelen tener un protagonismo constante durante el año, pero cuando llega el carnaval se convierten en una presencia casi obligatoria.

Se trata de un postre sencillo, dentro de la tradición de los dulces fritos que se preparan en sartén, muy habituales en la repostería del norte. Comparte origen y forma de elaboración con postres como las casadielles, los buñuelos o las rosquillas fritas, aunque en este caso el relleno es lo que marca la diferencia.

La base es una masa que se fríe hasta quedar dorada y crujiente. Durante años se preparó con una masa similar a la de las casadielles, pero hoy se ha reemplazado por hojaldre, ya que es más fácil de trabajar y aporta una textura más ligera.

El relleno tradicional es la crema pastelera. Suave, bien aromatizada con limón y canela. Existen versiones con almendra, pero la crema sigue siendo la más habitual y la que muchos consideran la auténtica. Se comen templadas o frías y llenan bastante, algo que encaja con la idea de estos días previos a la Cuaresma.

Fuera de Asturias no resulta fácil encontrarlas. No forman parte del surtido habitual de las pastelerías del resto del país, y eso las mantiene muy ligadas al territorio y al momento del año.

Cómo preparar las teresitas de Asturias paso a paso

Preparar las teresitas de Asturias en casa no tiene demasiada complicación si se respeta el proceso y se trabaja con calma.

Ingredientes (12–15 unidades):

Para las teresitas:

2 láminas de hojaldre rectangular.

Aceite de girasol o de oliva suave para freír.

Azúcar y canela en polvo.

Para la crema pastelera:

500 ml de leche entera.

4 yemas de huevo.

100 g de azúcar.

40–50 g de maicena.

1 rama de canela.

Piel de limón, sólo la parte amarilla.

Preparación:

Pon la leche a calentar junto con la piel de limón y la rama de canela . Cuando empiece a hervir, apaga el fuego y deja que repose unos minutos para que se aromatice bien.

. Cuando empiece a hervir, apaga el fuego y deja que repose unos minutos para que se aromatice bien. En un bol, mezcla las yemas con el azúcar y la maicena hasta obtener una crema fina, sin grumos. Cuela la leche y añádela poco a poco a la mezcla, removiendo con cuidado.

hasta obtener una crema fina, sin grumos. Cuela la leche y añádela poco a poco a la mezcla, removiendo con cuidado. Vuelve a poner todo en el cazo y cocina a fuego medio, sin dejar de remover, hasta que la crema espese. Pásala a un recipiente, cúbrela con film tocando la superficie y deja que enfríe por completo en la nevera.

Extiende el hojaldre frío y córtalo en rectángulos . Coloca una cucharada generosa de crema en el centro, dobla la masa y sella bien los bordes con un tenedor.

. Coloca una cucharada generosa de crema en el centro, dobla la masa y sella bien los bordes con un tenedor. Fríe las teresitas en aceite caliente, sin que humee, hasta que estén doradas por ambos lados. Escúrrelas sobre papel de cocina y rebózalas al momento en azúcar y canela.

Este es un dulce que se disfruta mejor el mismo día, cuando el hojaldre mantiene el crujiente y la crema sigue suave.