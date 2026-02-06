Preparen las cámaras y busquen lugares alejados de la contaminación lumínica. España se prepara para vivir un nuevo episodio de auroras boreales debido a una explosión solar de gran magnitud que ha puesto en alerta a la comunidad científica.

Tras los sorprendentes avistamientos de hace unos meses, el Sol ha vuelto a emitir una ráfaga de partículas cargadas que impactarán contra nuestra atmósfera, convirtiendo el cielo nocturno en un lienzo de colores difíciles de ver en nuestras latitudes.

Un «cañonazo» solar directo a la Tierra

El origen de este fenómeno se encuentra en una eyección de masa coronal (CME), una liberación masiva de plasma y energía magnética desde la corona solar. Los satélites de observación han detectado que esta onda viaja a una velocidad vertiginosa y tiene una trayectoria directa hacia nuestro planeta. Cuando estas partículas chocan con el campo magnético terrestre, provocan lo que conocemos como tormentas geomagnéticas, las responsables de generar las auroras boreales.

Lo que hace especial a este evento es su intensidad. Normalmente, las auroras boreales sólo son visibles cerca de los polos, pero la magnitud de esta explosión es tal que el «óvalo auroral» se ensanchará, permitiendo que el fenómeno sea visible en puntos mucho más al sur, incluyendo gran parte del territorio español.

Cuándo y dónde ver las auroras en España

La gran pregunta que se hacen todos los aficionados a la astronomía es: ¿cuándo ocurrirá? Según los modelos de distintos organismos científicos, el pico de actividad se espera para la noche de este viernes y la madrugada del sábado. Es en este intervalo cuando la densidad de partículas será mayor y las posibilidades de éxito aumentarán drásticamente.

En cuanto a las mejores zonas para verlas, aunque las regiones del norte (Galicia, Asturias, Cantabria y Pirineos) tienen siempre ventaja, en esta ocasión no se descarta que puedan avistarse incluso en el centro de la Península. Los requisitos para no perdérselo son claros: