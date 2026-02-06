Ni tormenta ni nieve: la AEMET alerta de lo que llega a Andalucía este fin de semana y no te va a gustar

La AEMET alerta de lo que llega a Andalucía este fin de semana y no te va a gustar, ni tormenta ni nieve. Lo que tenemos por delante es un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunos elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber qué es lo que podemos esperar de un tiempo que está causando estragos en esta parte del país.

Con gran parte de las alertas activadas, deberemos empezar a tener en mente algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede jugar en nuestra contra. Esta semana se ha activado una importante alerta roja, ante la llegada de un ciclo destacado que puede acabar de darnos una sorpresa inesperada. Son tiempos de visualizar este giro importante de guion que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

Ni nieve ni tormenta

La tormenta o la nieve puede acabar siendo uno los fenómenos meteorológicos más importantes de estos tiempos. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertirse en un problema para muchos. Sobre todo, si tenemos en consideración esta situación del todo inesperada que llega con algunos detalles que acabarán marcando una diferencia importante.

Lo que hemos tenido esta semana en Andalucía es extraordinario, pero también nos obliga a estar muy pendientes de una serie de cambios que van llegando a toda velocidad y que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Una novedad importante que nos golpeará de lleno.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle acabará siendo posible. Estaremos muy pendientes de una situación que puede convertirse en una dura realidad en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo clave.

Este tiempo nos golpeará de lleno en un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible, de una manera o de otra.

Lo que llega a Andalucía este fin de semana no te va a gustar

La previsión del tiempo de la AEMET para Andalucía este fin de semana no te va a gustar. Lo que nos espera es un marcado cambio de tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Intervalos de cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, localmente persistentes y sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en el área del Estrecho y las sierras Béticas. Cota de nieve descendiendo hasta los 1200-1400 metros a últimas horas del día. Temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. Heladas débiles en las sierras orientales. Vientos del suroeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en el suroeste y tercio oriental». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas ocasionalmente acompañadas de tormentas. Rachas muy fuertes en el suroeste y tercio oriental».

Siguiendo con la misma explicación para España: «Se prevé un día de transición entre el paso de frentes y borrascas atlánticas en la Península y Baleares, con los restos de frentes debilitados afectando a amplias zonas y el acercamiento nuevos frentes asociados a una nueva borrasca desde el oeste. Con ello se esperan cielos nubosos con precipitaciones de madrugada, tendiendo a remitir a partir del mediodía para reactivarse por la tarde con precipitaciones afectando al oeste peninsular. Las precipitaciones serán en general débiles y menos abundantes que en días previos, con probabilidad de que sean moderadas y más persistentes en las vertientes oeste de las sierras del sudeste donde se esperan los mayores acumulados. Nevará en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, con una cota de 1000/1200 m. No se descarta algún descenso local de la cota hasta los 800/900 m en la mitad norte, pudiendo las nevadas afectar a puntos de la meseta Norte o aledaños al Pirineo. En Canarias intervalos de nubosos, de nubosidad baja en el norte de las islas con posibilidad de lluvias débiles. Bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la Península. Temperaturas máximas en aumento en el interior peninsular, mientras que en el tercio nordeste y sierras del sudeste predominarán los descensos. Pocos cambios en Baleares. Mínimas en descenso ligero en la Península y Baleares, salvo en localmente en la vertiente sur atlántica y fachada sur mediterránea donde se esperan ascensos ligeros. En Canarias, ascensos ligeros. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en Pirineos».