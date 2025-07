Ni cada dos días ni cada 2 semanas: ésta es la frecuencia con la que debes lavar tu pijama, según los expertos

La frecuencia con la que debes lavar tu pijama según los expertos quizás te sorprenderá. Es algo que quizás te situé en un punto imposible de predecir, de la mano de una serie de detalles que hasta el momento no hubiéremos imaginado. Por lo que, hasta el momento, no hubiéremos tenido en consideración una serie de detalles que pueden ser claves en la higiene diaria. La forma en la que lavamos algo tan importante como el pijama es relevante.

Ni cada 2 semanas ni cada dos días

Hay personas que lavan su pijama cada dos días, algo que puede resultar excesivo si tenemos en cuenta que hay épocas del año o rutinas que hacen que este proceso sea innecesario. Aquellos que se duchan antes de acostarse, no están a salvo de lo que pueden acabar siendo un drama sino todo lo contrario.

La frecuencia con la que debes lavar el pijama

No hace falta que esperemos 2 semanas para lavar el pijama o lo hagamos una vez al mes, sino que siempre es mejor hacerlo antes.

Los expertos de textilesMassana afirman que: «La frecuencia con la que debes lavar el pijama puede variar según varios factores, como el material de la prenda y tus hábitos personales. Sin embargo, una recomendación general es lavar el pijama después de haberlo usado entre 3 y 4 veces».

Nos dan, además, una serie de consejos que podemos poner en práctica:

Sigue las instrucciones del fabricante: Cada prenda tiene sus propias instrucciones de lavado. Sigue las recomendaciones del fabricante para prolongar la vida útil de tu pijama.

Use detergentes suaves: Los detergentes fuertes pueden dañar las fibras de los pijamas. Opta por detergentes suaves y específicos para piezas delicadas.

Evita el uso de suavizantes: Los suavizantes pueden dejar residuos en las fibras del pijama, lo que puede causar irritaciones en la piel.

Lava con agua tibia o fría: El agua caliente puede encoger o dañar algunos materiales. Prefiere el agua tibia o fría para lavar tus pijamas.

Secado al aire: Siempre que sea posible, seca tus pijamas en el aire para evitar el encogimiento y el desgaste de las fibras.

El riesgo acaba siendo enorme: «Durante la noche, nuestro cuerpo suda y elimina células muertas que se acumulan en el pijama. Estas condiciones son ideales para la proliferación de bacterias y otros microorganismos. Según estudios, el pijama puede albergar bacterias como Staphylococcus aureus, que pueden causar infecciones cutáneas, y E. coli, que puede provocar problemas gastrointestinales. Además, los ácaros del polvo, que se alimentan de nuestras células muertas, también pueden encontrarse en nuestros pijamas. Estos ácaros son una causa común de alergias y problemas respiratorios, lo que subraya la importancia de un lavado frecuente».

Es importante una correcta higiene del pijama, pero también de las sábadas de casa, de lo contrario, no conseguiremos aquello que queremos. Mantenernos sanos con este tipo de consejos que acabarán siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves para todos.