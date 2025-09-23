Ni bicarbonato ni aceite: el ingrediente de tu cocina con el que los calamares quedarán siempre tiernos

El ingrediente de tu cocina con el que los calamares quedarán siempre tiernos, en más de una ocasión. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones que acabará siendo lo que nos marcará unos días en los que todo puede ser posible. Con lo que, quizás necesitamos recuperar una serie de detalles que pueden llegar en cualquier momento y serán los que nos marcarán de cerca. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los trucos de cocina que podemos descubrir.

En especial cuando se trata de un ingrediente tan especial como los calamares, estos básicos de la cocina española que con un sencillo rebozado se convierten en los platos más deliciosos del momento. Son días de aprovechar al máximo este tipo de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Es importante tener en consideración algunos cambios que serán esenciales en estos días en los que todo puede ser posible. Con este tipo de elementos que pueden acabar marcando unas jornadas en las que la cocina cobra protagonismo. A partir de ahora tus calamares parecerán de restaurante.

Ni aceite ni bicarbonato

Hay algunos trucos caseros que hemos escuchado y que quizás nos hayan creado una serie de elementos que pueden llegar, antes que nada. Cuando la realidad siempre acabará superando los días en los que vamos a tener que apostar claramente por algunas novedades que serán las que nos marcarán muy de cerca.

Son tiempos de aprovechar al máximo algunos detalles que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno en estos días en los que cada ingrediente cuenta. Estaremos muy pendientes de algunos consejos esenciales que nos pueden ayudar a la hora de crear los mejores calamares posibles.

En este caso, ponerle un poco de aceite o usar un aceite de un tipo en concreto puede ser clave, pero no será lo que esperaríamos. Es hora de apostar por fin ante una serie de detalles que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante.

El bicarbonato tiene fama de crear rebozados perfectos, pero quizás no sea el ingrediente que desearíamos, sino que más bien, nos llega un elemento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades en estos tiempos que corren.

Este es el ingrediente de tu cocina con el que los calamares quedarán siempre tiernos

Unos buenos calamares, lo más tiernos posible, son un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Son tiempos de aprovechar al máximo estos ingredientes para conseguir un plus de buenas sensaciones.

En realidad, conseguirás que te queden mucho más tiernos, congelando el calamar, algo que debes tener en consideración, siempre que hagas calamares o pulpos, para conseguir que te quede mucho mejor. Los japoneses marinan el calamar en leche durante unas horas, una vez se ha descongelado, es una opción, de la misma forma que puedes añadir vinagre o zumo de limón para conseguir un resultado parecido.

Te proponemos una sencilla receta que te permitirá conseguir unos calamares de excepción en un abrir y cerrar de ojos. Un buen básico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Ingredientes:

1 kg de calamares limpios y cortados en anillas

1 cebolla grande picada

3 dientes de ajo picados

1 pimiento rojo cortado en tiras

1 pimiento verde cortado en tiras

1 tomate maduro rallado

1/2 taza de vino blanco seco

1/2 taza de caldo de pescado

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Preparación:

En una sartén grande, calienta un poco de aceite de oliva a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y el ajo, y saltea hasta que estén dorados. Agrega los pimientos y saltea durante unos minutos más, hasta que estén suaves. Agrega el tomate rallado y cocina durante unos minutos más, hasta que se haya evaporado el exceso de líquido. Echa los calamares y saltea durante unos 5 minutos, hasta que estén dorados por todos lados. Añade el vino blanco y el caldo de pescado, y sazona con sal y pimienta al gusto. Reduce el fuego a medio-bajo y cocina durante unos 15-20 minutos más, hasta que los calamares estén tiernos y el líquido se haya reducido. Sirve caliente, espolvoreado con perejil fresco picado.

Atrévete a probar este truco también en deliciosos rebozados, es cuestión de sacarle el máximo partido a unos calamares que estarán de vicio. El resultado puede ser un calamar más blanco, apto para toda la familia que llegará a la mesa para crear una combinación de sabores espectaculares. Este tipo de trucos siempre acaba funcionando de la mejor manera posible, es cuestión de ponerse en marcha.