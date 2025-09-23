El alarmante aviso que lo cambia todo: los expertos temen lo que está a punto de pasar con el Bitcoin y ya no hay marcha atrás

El mercado de las criptomonedas alcanzó el pasado mes de julio un récord tras marcar un valor total de 4 billones de dólares. Unos números que hablan de la buena salud de la que goza este negocio en el que se compran y venden estas monedas virtuales. El Bitcoin es la criptomoneda más antigua y con más valor, y un gurú económico ha dejado claro que su valor podría caer hasta un 70% en el futuro después de alcanzar su máximo histórico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las palabras de Benjamin Cowen sobre este mercado.

El mercado de las criptomonedas sigue al alza con el Bitcoin como máximo exponente del negocio de estas monedas virtuales. Para el que aún no lo sepa, y según define el Banco de España, «las criptomonedas, también llamadas monedas digitales o virtuales, son instrumentos de pago sin soporte físico basadas en un algoritmo matemático, el blockchain o la cadena de bloques». El precio de estas criptomonedas varía en función de la oferta y la demanda, siendo el Bitcoin la criptomoneda con más pedigrí.

El Bitcoin es la primera criptomoneda que salió al mercado por obra de Satoshi Nakamoto en 2008 y a finales de 2024 registró un máximo histórico de 107.000 dólares por unidad. En las últimas semanas, superó hasta los 113.000 dólares por unidad después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara los tipos de interés.

A fecha de 22 de septiembre, el valor está situado en 112.800.44 dólares, lo que supone una caída del 2,55% con respecto al último día. En esta tabla publicada por la web especializada en la materia, Investing, se puede ver la variación en el valor del Bitcoin, que en la última semana ha sufrido una leve caída que se puede agrandar, según ha opinado el experto económico Benjamin Cowen en una entrevista publicada el pasado jueves. Habla de una bajada de incluso un 70%.

Un experto se pronuncia sobre el futuro el Bitcoin

«Diría que quizás un retroceso del 70% desde el máximo histórico que se alcance», avisó Benjamin Cowen a Kyle Chasse en la entrevista tras ser cuestionado sobre la bajada próxima en el valor del Bitcoin, dejando claro que en ciclos anteriores ya ha tenido retrocesos del «94%, 87% y aproximadamente 77%». «¿Tiene que suceder? No, pero ¿sabes?, la historia al menos nos advertiría para al menos creer que podría», afirmó el fundador de Into The Cryptoverse.

Este experto económico también fue cuestionado sobre la predicción de algunos expertos que cifran el valor próximo del Bitcoin en alrededor de 250.000 euros. «Si empezamos a dispararnos al alza en el cuarto trimestre, para mí será simple, como, está bien, esta vez no es diferente, simplemente llevaré las ganancias de vuelta a stablecoins», dijo.

«Obviamente, los inversores tienen la esperanza de que nos preparemos y entremos en ese repunte final hacia el tope del ciclo del mercado», dijo sobre la posibilidad de comprar cuando el Bitcoin suba de valor en el último ciclo del año. «Pero si eso empieza a suceder, solo recuerda que el techo podría ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? …Nadie va a decir: ‘este es el tope’», avisó. «Todos van a estar eufóricos si empezamos a ver un movimiento al alza», dijo sobre la posibilidad de que el valor del Bitcoin se reduzca hasta un 70% después de tocar su tope.

Cowen también mencionó otras criptomonedas que podrían subir de valor en mayor proporción que Bitcoin. «Hasta el final del ciclo, es probable que Ethereum tenga un rendimiento superior desde ahora hasta el final», dijo en una entrevista que es todo un aviso a los devotos de las criptomonedas. Bitcoin podría tener una subida pronunciada antes de final de año, pero rápidamente el descenso podría ser de hasta el 70%, según anuncia este experto en la materia.