Esther Cañadas es una de las modelos más reconocidas de nuestro país a nivel internacional. Es considerada como una de las top models por excelencia de la década de los noventa, siendo musa de grandes diseñadores y un rostro habitual en las campañas de publicidad. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su carrera. De hecho, hubo un momento en el que tuvo que frenar todos sus compromisos profesionales a causa de una rara enfermedad que le obligó a retirarse de las pasarelas.

Todo ocurrió en el año 2000, momento en el que decidió alejarse del foco mediático tras ser diagnosticada de vasculitis, una enfermedad inmunológica. Fue entonces cuando se mudó a México y se convirtió en madre de su única hija, así como también se centró en su pronta recuperación. «He estado luchando por salir de un sitio que era muy difícil […] Era un desastre todo, tenía muchísimos efectos secundarios que un día eran unos y otro día, otros. A mí todas las analíticas me salían bien, pero me explotaban todos los vasos capilares del cuerpo a la vez. Vivía con un 10% de energía, tenía receta de reposo absoluto de por vida […] Gracias a Dios todo pasa. Si no te aferras a la vida, te pierdes lo bueno. Imagínate la de cosas maravillosas que he vivido yo después […] Hubo un momento en el que pensé: si esto lo he creado, también puedo curarlo», confesó durante una entrevista concedida a Vicky Martín Berrocal en el podcast A solas con.

Esther Cañadas en ‘El Hormiguero’. (Foto: Atresmedia)

Finalmente, consiguió curarse, pero, como no podía ser de otra manera, este parte médico marcó un antes y un después en su vida que, a día de hoy, sigue generando mucha expectación. Es por ello por lo que LOOK ha querido recoger en qué consiste la rara enfermedad que cambió por completo la trayectoria de Cañadas en el mundo del modelaje.

Qué es la vasculitis y cuáles son sus síntomas

Según Mayo Clinic, la vasculitis consiste en «la inflamación, irritación o hinchazón de los vasos sanguíneos que puede causar el engrosamiento de los mismos y, por consiguiente, el estrechamiento que restringe el flujo de sangre». Un diagnóstico que puede dañar los órganos y el tejido, siendo los síntomas más frecuentes la fiebre, el dolor de cabeza, el cansancio y la pérdida de peso. Existen muchos tipos de vasculitis, pero lo cierto es que la mayoría de ellos son poco frecuentes. Por otro lado, la afección puede ser de corta o larga duración y puede afectar a cualquier persona, aunque hay factores que aumentan el riesgo, como la edad, los antecedentes familiares, el estilo de vida, los medicamentos que se tomen o incluso el sexo, ya que aseguran que es más común en géneros femeninos.

Esther Cañadas en la Pasarela Cibeles Mercedes- Benz Fashion Week en Madrid. (Foto: Gtres)

La causa de la vasculitis es todavía un gran misterio, aunque desde Mayo Clinic señalan que algunos tipos de esta enfermedad podrían estar asociados a los genes. «En algunos casos, el sistema inmunitario ataca las células de los vasos sanguíneos por error y las causas de esta respuesta del sistema pueden incluir infecciones como la hepatitis B y C, cáncer en la sangre, enfermedades del sistema inmunitario y reacciones a ciertos medicamentos», explican.