El desconocido motivo por el que los chinos siempre se dejan la uña del meñique larga

En un mundo cada vez más globalizado, donde las modas y tendencias se difunden a un ritmo de vértigo, todavía hay costumbres que sobreviven. Una de las más sorprendentes la de algunos hombres chinos, sobre todo de edad avanzada, que se dejan la uña del dedo meñique mucho más larga que las demás. A primera vista, puede parecer una excentricidad, pero esta práctica tiene raíces históricas muy antiguas.

La práctica de dejarse crecer la uña del meñique se remonta a tiempos imperiales. Durante siglos, las uñas largas fueron un símbolo de distinción entre las clases altas de la sociedad china. En este contexto, la uña del dedo meñiquese convirtió en una marca de identidad social. No era necesario dejarse crecer todas las uñas (lo cual era poco práctico para el día a día), bastaba con mantener una, normalmente la del dedo más pequeño, como símbolo de prestigio.

¿Por qué los hombres chinos se dejan crecer la uña del dedo meñique?

Llegados a este punto, hay quienes se preguntan por qué el meñique y no cualquier otro dedo de la mano, como el corazón o el pulgar. Pues bien, existen teorías al respecto. La más extendida y aceptada de todas señala que se trata del dedo que menos se utiliza en las tareas diarias, así que era más fácil mantener la uña larga sin que se rompiera. Otra interpretación, ésta más simbólica, sugiere que el meñique era un lugar reservado para exhibir un detalle íntimo que sólo se revelaba en situaciones cotidianas al estrechar la mano o al sostener una taza de té.

De alguna manera, en la China Imperial, la uña larga del dedo meñique era una especie de «firma personal» de las clases altas. Con el paso del tiempo, empezó a tener usos prácticos, razón por la cual esta costumbre sigue vigente a día de hoy. Muchos hombres chinos la utilizaban para abrir sobres, rascar superficies otocar ciertos instrumentos musicales tradicionales.

Aunque muchos asocian esta costumbre exclusivamente con China, la realidad es que no es un fenómeno aislado. En la India, por ejemplo, dejarse crecer la uña del meñique también fue una señal de pertenencia a una casta superior. En Rusia, durante el siglo XIX, algunos aristócratas se dejaban las uñas largas como demostración de que no estaban destinados al trabajo físico. En Occidente, las uñas largas en los hombres solían asociarse con falta de higiene.

En la China actual, esta práctica ha perdido muchísima fuerza y, generalmente, sólo se conserva en las zonas rurales. La modernización acelerada y la influencia de estándares internacionales en el país asiático han hecho que la mayoría de jóvenes la consideren anticuada o poco higiénica, y prefiere llevar las uñas cortas y cuidadas. Sin embargo, todavía es posible encontrar a hombres chinos, especialmente de edad avanzada, que se dejan la uña del dedo meñique larga como un gesto de identidad.

Otras costumbres chinas

China es uno de los países con mayor riqueza cultural del mundo, con tradiciones milenarias que se han transmitido de generación en generación.