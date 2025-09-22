El ‘animalista’ padre Ángel pidió exterminar las palomas de la catedral de Justo: el vídeo de la cacería

El padre Ángel, al frente de la ONG Mensajeros de la Paz, encargó a una empresa de control de fauna el exterminio de las palomas y tordos que inundaban la catedral de Justo y su iglesia no consagrada en Mejorada del Campo (Madrid).

El polémico sacerdote, en cambio, presume de un perfil animalista como párroco de la Iglesia de San Antón, el patrón de los animales y cuyo santoral se celebra cada 17 de enero. Ese día, los madrileños llevan a sus mascotas y animales de granja a esta iglesia de la capital para recibir la bendición del propio padre Ángel.

En el caso de la llamada Catedral de la Fe de Mejorada del Campo, la fundación Mensajeros de la Paz convirtió esta construcción de material reciclado, erigida por Justo Gallego en honor a la Virgen del Pilar, en un centro social y de oración «interreligiosa» después de que el albañil donara el complejo a la ONG poco antes de su fallecimiento en noviembre de 2021.

Según ha podido saber OKDIARIO, el padre Ángel contrató a una empresa de control de fauna, que suele prestar estos servicios en espacios públicos, para desalojar a la gran cantidad de cigüeñas, palomas y tordos que había en los techos de esta catedral inacabada.

En el caso de las cigüeñas, según fuentes presenciales consultadas por este periódico, fueron espantadas con éxito, si bien no ocurrió lo mismo con las palomas y los tordos, dada su amplia presencia. Esto hizo que la empresa no sólo empleara a un ratonero americano para exterminar a las palomas, sino que también un halconero tuviera que disparar balines a estas aves urbanas.

Las imágenes que publica OKDIARIO muestran al ratonero de Harris desplumando a una paloma, varias de ellas muertas en el suelo de la iglesia no consagrada, y un halconero desde una grada disparando balines a otros ejemplares en el techo.

Las mismas fuentes apuntan que la empresa fue contratada para seis meses, pero tuvo que abandonar su trabajo después de «mes y medio» de iniciarlo debido a la falta de permisos para el desarrollo de esta actividad en el interior de la catedral de Justo.

El empleo de materiales reciclados, inusuales, desde neumáticos hasta bidones de gasolina, arroja serias dudas sobre la seguridad del complejo, según el testimonio del ex chófer del padre Ángel publicado este domingo en una entrevista con OKDIARIO.

«Me han caído piedras al lado»

Este ex trabajador de Mensajeros de la Paz confesó el riesgo al que se exponen los visitantes de este lugar: «Me han caído piedras al lado», aseguró. «Es una catedral grandísima que debe tener un mantenimiento. A mí me han caído piedras al lado. Una vez estaba hablando con mi compañero y se nos cayó una piedra grande que rompió un banco de los que había allí», manifestó.

Este periódico ha publicado también cómo la ONG del padre Ángel ha instalado una mezquita en la catedral de Justo, habilitando para el rezo musulmán una parte del espacio que fue concebido como baptisterio, mientras que la zona restante está dedicada a un «oratorio multiconfesional», haciendo también las veces de sinagoga y capilla evangélica.

En el interior de la mezquita, hay alfombras y libros del Corán. Al fondo, hay una lona gigante con una gran foto de la madrasa Attarine de Fez (Marruecos), indicando a los fieles que deben realizar su oración en esa dirección, hacia la Meca.

A día de hoy, la mezquita gestionada por la ONG del padre Ángel todavía permanece abierta, si bien los musulmanes de Mejorada del Campo no la utilizan en este momento, pues optan por rezar en otro lugar más céntrico y discreto.

La indignación vecinal, como reveló OKDIARIO a partir de múltiples testimonios, ante el hecho de que el padre Ángel no haya respetado el legado de Justo, un hombre católico de profundas convicciones cristianas, es compartida entre buena parte de los ciudadanos de Mejorada del Campo, municipio gobernado por el PSOE.

Cabe recordar que el pasado diciembre, el mediático sacerdote ocupó un asiento destacado y preferente entre los militantes asistentes al último Congreso Federal del PSOE de Pedro Sánchez celebrado en Sevilla.