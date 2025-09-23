El error que puede costarte el puesto (y la indemnización): un experto aclara lo que tienes prohibido hacer estando de baja

Es un clásico dentro del mundo de los trabajadores: las bajas que en los últimos tiempos están de moda alegando algún problema, ya sea físico o de salud mental. En este 2025, el absentismo laboral ha pegado un repunte en nuestro país, tanto en términos generales como el absentismo causado por una incapacidad temporal. Un experto se ha pronunciado en un vídeo publicado en las redes sociales sobre el error estando de baja que te puede suponer un despido o incluso la indemnización.

Las bajas en España siguen tendiendo al alza, ya sean algunas justificadas por un problema físico que imposibilite desarrollar el trabajo diario y otras por problemas mentales que en los últimos tiempos también afloran. Un informe de Randstad ha puesto cifras al absentismo laboral en nuestro país, que en el primer trimestre de 2025 tuvo un repunte de tres décimas, llegando hasta el 7%, lo que afecta a más de 1,5 millones de empleados cada día.

«El absentismo ha provocado una pérdida de un 7,0% de las horas pactadas, mientras que el absentismo por IT ha supuesto la caída de un 5,5% de las horas pactadas en el periodo de referencia», confirma Randstad en el informe publicado el pasado mes de julio. Esta empresa también llega a la conclusión de que el número de personas que cada día se ausentaron del trabajo subió un 4% hasta llegar a las 1.523.578. «Las personas que se encontraban de baja médica siguen por encima del millón (1.197.097), con un incremento del 5% respecto al cuarto trimestre de 2024», informa.

El error que te puede costar caro si estás de baja

Juanma Lorente, un abogado especializado en derecho laboral, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que desvela el error que le puede costar el puesto e incluso la indemnización a un trabajador que está en situación de baja. «¿Se puede? Estando de baja no se pueden hacer muchas cosas. ¿Pero ir a una entrevista? ¿Se puede?», reza el titular del vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok que cuenta con miles de reproducciones.

«Yo sé que te lo has preguntado muchas veces. Es algo habitual encontrarte mal en un trabajo a nivel psicológico, no poder aguantar más y tener que darte de baja por motivos psicológicos», comienza diciendo en el vídeo para despejar las dudas que pueden tener muchas personas que están de baja y quieren cambiar de trabajo: ¿es legal ir a una entrevista?

«Durante esa baja, es fácil pensar que quieres cambiar de trabajo. Que quieres meterte en cualquier portal, buscar ofertas de trabajo e incluso intentar hacer entrevistas para salir de este trabajo que te tiene absolutamente agobiado», dice. «Para tu tranquilidad, tengo que decirte que no está prohibido buscar trabajo mientras estás de baja. Tampoco está prohibido, entre comillas, ir a entrevistas de trabajo», informa a la vez que cita los casos en los que una persona que esté en situación de baja temporal no podrá ir a una entrevista de trabajo.

«Si estás de baja porque te has roto una pierna y te han mandado reposo absoluto, no podrás ir a entrevistas de trabajo a no ser que sea online. Es decir, no podrás hacer nada que contravenga tu baja mientras que estás de baja», informa a las personas que pueden caer en un error y causar un despido procedente y perder incluso la indemnización. «Si tu incapacidad temporal es psicológica, pues no vas a tener problemas en buscar otro trabajo e ir a una entrevista para salir de este trabajo al que ya no puedes volver», aclara a las personas que tengan alguna duda al respecto.