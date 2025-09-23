El palo de Hacienda a Borja González, ganador de ‘Supervivientes 2025’: no da crédito

Como todo el mundo sabe, Supervivientes es es uno de los grandes programas de Telecinco y muchos famosos están deseando recibir la llamada de la productora para participar en alguna de las ediciones. Hay tanta demanda que Mediaset lleva dos años preparando una temporada extra que recibe el nombre de All Star. Este proyecto cuenta con los concursantes más destacados de la historia del reality y dentro de esta lista debería estar el nombre de Borja González, el ganador de 2025. Hace unos meses conquistó a la audiencia y recibió el codiciado cheque de los 200.000 euros, pero el dinero no ha sido íntegramente para él porque, a partir de 40.000 euros, Hacienda se queda con un 20%. Al descubrir cuánto le ha quedado, el influencer se ha lanzado a las redes sociales para mostrar su descontento. Eso sí, con cierto humor.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Borja González no sólo destacó por ser un superviviente de primera, también demostró tener una gran capacidad para conectar con el público. Se hizo conocido a raíz de su paso por La isla de las tentaciones, aunque se ganó el apoyo de los espectadores durante la DANA que arrasó diferentes zonas de Valencia. En aquel momento ya era un rostro conocido y utilizó su popularidad para dar a conocer la dramática situación que estaba atravesando su tierra natal. Esta iniciativa puso de manifiesto su lado más solidario y sumó muchos seguidores.

¿Cuánto le queda del premio?

Podemos decir que Borja González es famoso, pero no disfruta de la misma situación económica que tienen otras estrellas que también han pasado por La isla de las tentaciones. Por eso, cuando ha descubierto el dinero que Hacienda le ha arrestado de su premio de supervivientes, ha publicado un vídeo que resulta de lo más revelador. «Para empezar, de los 200.000 euros que eran, me han ingresado 162.000. Es decir, me han quitado ya 38.000. Y eso no es todo. Todavía me falta pagar el tramo autonómico de la Comunidad Valenciana, unos 50.000 euros más. Lo fuerte es que si fuera de Madrid, de Murcia o de Galicia podría pagar hasta 10.000 euros menos».

Borja ha dejado claro que entiende perfectamente que sus impuestos son necesarios para el funcionamiento del país, aunque ha utilizado su sentido del humor para recalcar que Pedro Sánchez no hace un buen uso de los mismos. «No me ha molestado pagar tanto porque sé que este dinero se gestiona muy bien», dice con ironía mientras muestra imágenes del presidente del Gobierno.

El lado oscuro de ‘Supervivientes’

Desde que acabó Supervivientes 2025, Borja González ha utilizado su repercusión en las redes sociales para compartir algunos detalles poco conocidos del concurso. Ha reconocido abiertamente que es una experiencia inolvidable, pero quiere que todo el mundo sepa que también se viven situaciones muy complicadas, como por ejemplo el hambre, el sueño y la convivencia con el resto de participantes del reality. «Es duro a nivel de hambre, a nivel de energía. Mentalmente es durísimo porque es muy larga la experiencia. Al final son tres meses y medio», ha comentado en una de sus publicaciones.

Borja demostró que estaba completamente capacitado para cumplir con éxito las pruebas que le proponían los directores del programa. No obstante, admite que hay que trabajar en circunstancias adversas que, en ocasiones, le debilitaron a un nivel extremo. «Por no hablar de los diluvios. Yo he sido militar durante ocho años y me he tragado muchos diluvios, pero ahí era diferente porque tenía dónde refugiarme y en Supervivientes, sin embargo, no teníamos absolutamente nada. En fin, una tortura. Mucho más duro de lo que me esperaba», contestó cuando le preguntaron que era lo más difícil de la aventura.

¿Por qué participó en ‘Supervivientes’?

Borja González ha confesado que su participación en Supervivientes 2025 estuvo marcada desde el principio por sentimientos encontrados. El concursante ha revelado que lo más duro de la experiencia fue la culpabilidad que sentía al dejar a su pareja, Ana, sola al cuidado de su hijo Luca durante más de tres meses. Aunque asegura que el primer mes fue «horroroso» y que lloró mucho fuera de cámaras, nunca se planteó abandonar el concurso. Reconoce que vivir la aventura le generaba ilusión y motivación, pero admite que a menudo se cuestionaba si realmente valía la pena estar lejos de su familia en un momento tan importante.

Con todo, fue precisamente su hijo el motor que le empujó a aceptar el reto televisivo. Borja ha explicado que entró al programa pensando en Luca y en la posibilidad de darle una vida mejor, tanto a nivel económico como en estabilidad futura. La motivación familiar, unida a su deseo de probarse a sí mismo, lo llevó a resistir hasta el final, aunque nunca imaginó alzarse con la victoria: «Jamás pensaba que iba a ganar, sí que me veía finalista, pero no vencedor y menos con un Montoya muy viral», admitió. Su triunfo, que definió como el día más feliz de su vida después del nacimiento de su hijo, se ha convertido en un símbolo de sacrificio recompensado y de amor incondicional hacia su familia.