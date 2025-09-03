Uno de los solteros más famosos de Telecinco da un giro radical y sus seguidores están preocupados

Un rostro muy conocido de Mediaset ha dado un giro de 180 grados a su vida para empezar una nueva etapa y hay mucha gente que está preocupada por él. Antes de entrar en detalles podemos adelantar que es un concursante de La isla de las tentaciones, reality que ha ayudado a muchos jóvenes a convertirse en grandes estrellas. Por ejemplo, la influencer Melyssa Pinto por suerte en el programa y en estos momentos su nombre suena con fuerza en todas las revistas que se dedican a la crónica social. Volviendo al tema que nos ocupa, el protagonista de nuestra noticia a finalizado su relación sentimental y ha reconocido que está «destrozado». Como algunos pueden intuir, vamos a hablar de David Vaquero, el ahora ex novio de María Aguilar.

Justo después denunciar su separación, las redes sociales se volcaron con David y sus fans le preguntaron por el motivo de la ruptura. El joven se limitó a decir que «quererse no lo es todo. Si dos personas no se hacen felices, no pueden estar juntas». De esta forma, se dio cuenta de que la única alternativa que tenía era tomar distancia y empezar de cero lejos de María. A partir de ese momento, comenzó a hacer ciertos cambios en su hoja de ruta y ahora hay muchos rumores encima de la mesa. Sin embargo, todo está controlado y lo único que ha pasado es que Vaquero desea distanciarse del foco mediático.

Telecinco está preparando una nueva temporada de La isla de las tentaciones y los seguidores del formato se han preguntado por la nueva vida de algunos de los participantes más polémicos, como es el caso de David Vaquero. No sería de extrañar que el reality se pusiese en contacto con él para invitarle a las nuevas galas y permitirle comentar las tramas que genere la próxima edición del concurso. El problema es que Vaquero ya se encuentra en otra etapa y es poco probable que volvamos a verle en acción, al menos eso es lo que ha insinuado a través de su cuenta de Instagram.

La vida actual de David Vaquero

Podemos decir que el protagonista de nuestra noticia ha encontrado un nuevo equilibrio en su vida que combina la profesionalidad con el disfrute. Tras su experiencia en televisión, decidió centrar sus energías en el trabajo, lo que le ha permitido desarrollarse en distintos ámbitos. Actualmente, se ha consolidado como influencer, aunque su actividad en redes sociales se ha reducido respecto a sus primeros meses de notoriedad.

A pesar de todo, sigue compartiendo con sus seguidores los aspectos más destacados de su rutina, utilizando su perfil de Instagram como escaparate para anunciar proyectos y mostrar avances. Uno de los más recientes ha sido su incursión en el mundo de la música como DJ especializado en géneros como el dance y el reguetón, una faceta con la que ha demostrado su pasión por el ocio nocturno, un sector que conoce muy bien gracias a su labor como relaciones públicas.

Es importante dejar claro que esa pasión por la noche no le ha impedido cuidar otros aspectos de su vida. Tal y como hemos comprobado, David ha mostrado una gran disciplina en lo que respecta a su físico y su bienestar personal, adoptando rutinas de ejercicio y una alimentación más saludable.

Preocupación por su estado de salud

Aunque algunos seguidores llegaron a preocuparse por su evidente cambio físico, él mismo aclaró que se trataba simplemente de una transformación positiva, fruto de su interés en ponerse en forma. Con ello ha buscado mejorar su apariencia, su estado de ánimo y su energía, factores que considera esenciales para mantener el ritmo de vida que lleva. Esta dedicación al deporte le ha terminado convirtiendo en un referente y gracias a esto ha encontrado una nueva fuente de ingresos. Ahora puede asesorar y recomendar productos relacionados con la salud y el deporte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DAVID VAQUERO (@david_vaquero10)

A través de su imagen demuestra que es posible compatibilizar un estilo de vida nocturno y profesional con la constancia en el cuidado personal, lo que refuerza su papel como referente en redes sociales. Con todo esto, podemos decir que sería un perfil muy atractivo para lo que está por venir en La isla de las tentaciones, aunque Vaquero parece no estar dispuesto a retomar su etapa polémica porque tendría que dejar atrás los hábitos saludables que le han hecho llegar a este punto.

El lado más personal de David Vaquero

Más allá de lo profesional y lo físico, también ha sabido reservar tiempo para disfrutar de los momentos con sus amigos y fortalecer lazos en su círculo más cercano. Tras su ruptura sentimental, buscó en estas experiencias compartidas un espacio para desconectar y recargar energías, lo que le ha permitido volver con más fuerza y entusiasmo a sus proyectos.

Este verano ha sido un claro ejemplo de ello, ya que se le ha visto en diferentes escapadas y planes, desde divertirse en parques de atracciones hasta relajarse en la playa de Mojácar, siempre rodeado de personas que le aportan apoyo. Ahora la pregunta es: ¿Estamos delante de una ruptura definitiva o viviremos una segunda oportunidad?