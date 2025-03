La pareja de ‘La isla de las tentaciones’ que ha roto definitivamente: «No me arrepiento»

El mundo de la televisión se ha visto sacudido por la inesperada ruptura de David Vaquero y María Aguilar, una de las parejas más mediáticas de La isla de las tentaciones. Tras más de dos años juntos, los protagonistas han anunciado su separación, sorprendiendo a sus seguidores. A través de emotivos mensajes y un desgarrador vídeo, ambos han compartido su sentir y han dejado claro que, a pesar de la tristeza, no hay arrepentimiento por el amor que vivieron. Son muchos los que se han quedado sorprendidos con esta noticia, pero por desgracia no tiene vuelta atrás.

David y María se conocieron en la sexta edición de La isla de las tentaciones. En aquel momento, él estaba en el programa junto a su entonces pareja, Elena Adsuara, mientras que María era una de las tentadoras. Su conexión fue tan fuerte que David terminó siendo infiel a Elena con María, dando pie a una relación que comenzó con polémica pero que, contra todo pronóstico, se consolidó con el tiempo.

La pareja decidió poner a prueba su amor en la séptima edición del programa, en la que demostraron que la fidelidad era posible dentro del reality. Salieron reforzados de la experiencia y se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Sin embargo, el tiempo y la convivencia han terminado desgastando el vínculo que los unía, llevándolos a tomar la dolorosa decisión de separarse. Nosotros tenemos todos los detalles y los desvelamos a continuación.

Las declaraciones de David Vaquero

David fue el primero en hacer pública la noticia a través de una carta abierta en sus redes sociales. En el mensaje, expresó su profundo amor por María y el dolor que le causa la ruptura, pero dejó claro que no se arrepiente de nada. «No me arrepiento ni de un solo segundo vivido a tu lado, me has hecho sentir la persona más feliz del mundo», confesó el ex concursante de La isla de las tentaciones. Ahora se dedica a las redes sociales y quiere dejar claro su testimonio para no tener problemas con las marcas.

En el vídeo que acompañaba su mensaje, se mostró visiblemente afectado, derramando lágrimas mientras relataba su sentir. «Llegué a pensar que podíamos estar juntos toda la vida, pero supongo que la vida son etapas y tú has sido una de ellas, seguramente la más bonita de mi vida», añede Vaquero. También ha reconocido que, aunque pudo haber cometido errores, su amor por María fue genuino y real. En su despedida, le deseó lo mejor y agradeció tanto a ella como a su familia por la forma en que siempre lo trataron.

Poco después del comunicado de David, María también quiso pronunciarse sobre el fin de la relación. Con un mensaje lleno de sentimientos encontrados, explicó que la decisión no fue fácil pero que era lo mejor para ambos. «Me da muchísima pena, pero la vida son etapas y hay que cerrarlas con amor antes de que se conviertan en algo que no es sano», comenta al respecto.

No ha habido ninguna infidelidad

María quiso dejar claro que la ruptura no se debió a terceras personas ni a una traición, sino a diferencias que con el tiempo se volvieron irreconciliables. «Nos hemos querido con el alma, pero a veces las cosas no funcionan y ya está», señala al borde de las lágrimas. Más adelante ha compartido un mensaje de cariño hacia David, afirmando que, aunque no seguirán juntos como pareja, siempre lo recordará con amor. «Ha sido el amor más real, puro y sincero que he tenido en mi vida. Te voy a querer siempre», concluye.

A pesar de que en un principio ambos hablaron de un desgaste natural de la relación, María quiso ahondar más en los detalles en un vídeo publicado posteriormente. En él, explicó que la relación había atravesado un periodo difícil en los últimos meses, con muchas discusiones y momentos complicados. «No es todo oro lo que reluce. Lo que yo os he enseñado en redes sociales es mi realidad, pero nunca he engañado a nadie. Por eso, cuando hemos estado mal, no he subido cosas», matiza.

No habrá segundas oportunidades

A pesar del cariño que aún se profesan, tanto David como María han dejado claro que la separación es definitiva. Aunque el amor entre ellos ha sido fuerte, consideran que han llegado a un punto en el que continuar juntos no es lo mejor para ninguno de los dos. Los seguidores de la pareja, que han estado presentes en cada etapa de su relación, han inundado las redes con mensajes de apoyo y cariño. Muchos lamentan la ruptura, mientras que otros han destacado la madurez con la que ambos han manejado la situación.

Por ahora, tanto David como María han optado por centrarse en sí mismos y en sus respectivos proyectos. Las relaciones nacidas en la televisión suelen estar rodeadas de polémica, pero David y María han demostrado que el respeto y el cariño pueden prevalecer incluso en los momentos más difíciles. Su historia, aunque ha llegado a su fin, seguirá siendo recordada como una de las más intensas y comentadas de La isla de las tentaciones.