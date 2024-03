¿Montaje en ‘La isla de las Tentaciones’? David y María han hecho saltar las alarmas

David y María están en el centro de muchas tramas que se han desarrollado dentro de la séptima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Los jóvenes han aprovechado para mostrar su lado más desconocido, pero han cometido un error. No han sido conscientes de que ahora son famosos y se ha filtrado un dato comprometedor, de ahí la pregunta: ¿Han orquestado un montaje? Antes de responder debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

David parece estar conteniéndose frente a su tentación, Zayra, y no ha mantenido relaciones, pero la reacción de María ante la complicidad entre ambos ha generado tensiones. En comparación con su comportamiento en la edición anterior, donde David causó mucho daño a su pareja de entonces, Elena, muchos espectadores están sorprendidos gratamente por el cambio de actitud del joven malagueño. Sin embargo, surge la duda de si este cambio es inocente o si David está desempeñando un papel premeditado en esta edición del programa.

Las diferencias entre David y María dentro ‘La Isla de las Tentaciones’ está generando todo tipo de especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación y los motivos detrás del comportamiento de David. Mientras algunos creen que su cambio es auténtico y refleja un intento de mejorar su comportamiento y fortalecer su relación, otros sugieren que podría estar actuando para crear un determinado tipo de drama televisivo.

Sea cual sea la verdad detrás de la situación, lo cierto es que la pareja está siendo observada por los espectadores, quienes esperan ver cómo evoluciona su relación y si logran superar las pruebas a las que se enfrentan en ‘La Isla de las Tentaciones’. Mientras tanto, un influencer ha filtrado un dato que les sitúa detrás de un posible montaje. ¿Lo tienen todo pactado?

El posible montaje de los concursantes

Sergio Ojer, un creador de contenido que opera en TikTok, ha puesto publicado lo que él llama la gran «farsa» de David. De esta forma, ‘La isla de las tentaciones’ se ha visto afectada por un posible montaje que dejaría en mal lugar al programa. Tal y como ha contado Naomi Asensi, ganadora de ‘GH VIP 8’ y participante en la sexta edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, en el programa ‘Tentaciones after show’ de Mitele Plus, existe un mensaje previo a la participación de David en el reality que arroja luz sobre sus verdaderas intenciones.

Siguiendo esta teoría, lo único que busca el joven es notoriedad pública. Quiere ser famoso, de ahí que sea el participante más polémico del juego que Sandra Barneda plantea en República Dominicana. Antes de partir a la isla para comenzar las grabaciones del programa, David envió un mensaje al grupo de WhatsApp que compartían los concursantes de la edición anterior. En dicho mensaje, David preguntaba a sus compañeros: «¿Qué hago chavales? ¿La lio o limpio mi imagen?». Este secreto ha visto la luz gracias a que el ex de Naomi, Adrián, estaba presente en ese grupo de WhatsApp y compartió esta información con ella.

Dicho dato plantea serias dudas sobre la autenticidad del comportamiento de David y sugiere que podría haber estado actuando de manera premeditada para manipular su imagen pública. La revelación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores del programa debaten sobre la sinceridad de los participantes y la verdadera naturaleza de sus acciones en el formato.

La reputación de ‘La isla de las Tentaciones’

La Cuernis, una cuenta que se dedica a publicar contenido sobre infidelidades y nuevas relaciones, había adelantado hace semanas lo que parecía ser un final feliz para la pareja. David y María no pudieron contener su emoción y compartieron imágenes juntos que confirmaban su unión fuera del programa de Telecinco. Sin embargo, este gesto violaba claramente las reglas del contrato que habían firmado como participantes del reality. Eso sin contar con que muchos están empezando a dudar de todo lo que sucede en República Dominicana.

María se ha visto obligada a romper su silencio y ha dicho: «Con David me siento yo y sé que me ama con todos mis defectos. Nos hacemos mejor y nos hacemos felices. Somos un equipo, siempre vamos a una. Es el amor más sano, bonito y fuerte de mi vida y ojalá todo el mundo tuviera a su lado una persona que le hiciese sentir lo afortunada que me hace sentir David a mí»

Hay que tener en cuenta que, durante la grabación de la séptima temporada, David y María fueron vistos juntos en varias ocasiones, incluso compartiendo muestras de afecto en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, se les veía besándose y María respondía a preguntas sobre su relación con emotivas palabras, describiendo a David como su apoyo y su amor más fuerte y sano.

Las pruebas de su romance continuaron durante el verano, cuando pasaron juntos unas vacaciones y David sorprendió a María con un viaje a París como regalo de cumpleaños. En septiembre, ambos compartieron en sus redes sociales fotografías de su escapada romántica a la capital francesa. Además, hicieron público su plan de mudarse juntos a Madrid, revelando así sus planes de futuro. Entonces, ¿por qué hicieron pensar que iban a poner punto y final a su relación?