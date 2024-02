Marieta se salta las normas de ‘La isla de las tentaciones’ y provoca un momento histórico

Anoche tuvo lugar uno de los grandes momentazos de esta edición de La isla de las tentaciones 7, en la que los espectadores pudieron ver como Marieta, en un ataque de nervios sale corriendo de Villa Montaña en busca de su pareja, Álex, en el momento más inoportuno de la noche. Los espectadores disfrutaron de uno de los momentos más icónicos de la edición del reality.

En plena noche, cuando David, Borja y Adrián y las solteras se encontraban en mitad de una fiesta, la joven irrumpió en Villa Playa gritando «¿Dónde está mi novio?». Las solteras estallan en gritos de sorpresa cuando ven a la joven romper las reglas del programa, ya que las parejas no tienen permitido verse durante todo el reality, y menos aún, acudir a la casa del otro.

Pero esto no se queda ahí. Y es que Álex, en el momento que su novia entra en la casa buscándole, se encuentra en la habitación con Gabriela, su tentación, manteniendo relaciones sexuales. Los compañeros del joven corren detrás de Marieta intentando atraparla para que no pudiera encontrar a su pareja e intentar calmarla. La joven decidió acudir a la villa de su novio tras perder los nervios viendo unas imágenes de Álex.

Tras el retiro de María con Álvaro Boix, Sandra Barneda sorprende a las chicas dándole la opción de que una de ellas tuviera la oportunidad de ver imágenes en directo de lo que estaba haciendo su novio durante 10 minutos. Marieta fue la elegida para ver las imágenes, después de que Mariona le cediera su deseo de ver los vídeos. Para la sorpresa de la joven, en esas imágenes se encontraría a su novio confesando algo sobre ella a su compañero Adrián: «Teníamos los nombres de nuestros hijos (…) Le iba a pedir matrimonio aquí. La echo de menos. Sé que la voy a ver y me va a venir todo a la cabeza. Es que es el amor de mi vida. Nunca había estado así con alguien. Simplemente estar, así los dos juntos… Yo aquí he hecho cosas porque ella lo hizo. Yo tenía claro que iba a salir de aquí con ella, por eso vine».

Marieta acababa de descubrir que el tentador que tanto le gusta no ve un futuro juntos fuera de La isla de las tentaciones 7, algo que pilló a la joven por sorpresa.

Melyssa Pinto ya lo hizo en la segunda edición de La isla de las tentaciones

La influencer no aguantço la presión de ver a Tom Brusse, su entonces novio, tontear con alguna de las tentadoras en el diminuto iPad del programa. Las imágenes le provocaron tal ataque de nervios que consiguió burlar a las cámaras y al personal del programa para colarse en la villa de los chicos.

«Yo a ti te tenía que decir en tu puta cara que eres un desgraciado de mierda, a mí no me vuelves a ver en tu vida. ¡En tu vida!», le gritaba una vez consiguió traspasar la puerta. «¿Ves mi cara? He pasado 48 horas sin dormir, ¡lo he visto todo!», le decía ante la atónita mirada del marriquí, que le intentaba hacer entender que lo que habia visto cuando se dejaba lamer por el cuerpo por una de las tentadoras era «solo un juego». Aquel momento pasó a la historia del reality de parejas y en esta edición se ha repetido.