Soy nutricionista y este es el mejor tomate que puedes comprar en Mercadona

En los pasillos de Mercadona podemos encontrar tantos productos en los que el tomate aparece como protagonista, o ingrediente, que lo cierto es que es fácil perderse. Basta con ponernos a mirar sus latas y botes para encontrar que vende el tomate frito, triturado, natural, con cebolla, con aceite… La variedad es tan amplia que, a la hora de elegir, muchos acaban por elegir el de siempre, el que ya está frito, o el más económico. Sin embargo, si lo que deseas es elegir el mejor de todos, nada como seguir los pasos de un nutricionista, quien ha puesto el foco en uno de los tomates de Mercadona y lo ha señalado como la mejor opción para tener en casa.

Se trata de Alex Yáñez, nutricionista y entrenador con una amplia comunidad en redes sociales. En uno de sus últimos vídeos en Instagram mostró la botella de tomate que recomienda comprar en Mercadona, sin necesidad de añadir palabras ni explicaciones largas. Solo con enseñarlo dejó claro cuál era su elección: la pulpa de tomate. ¿Y qué tiene de especial este producto frente al resto? La respuesta está en algo tan simple como su composición. Tres ingredientes, nada más: tomate concentrado, ácido cítrico y sal. Una fórmula básica, limpia y versátil que ha convertido a esta pulpa en un pequeño imprescindible para quienes buscan comer sano sin complicarse y que el experto señala como un producto «bueno».

El mejor tomate de Mercadona según un nutricionista

La clave de la recomendación de Yáñez está en la lista corta de ingredientes. El tomate concentrado es la base: se obtiene al cocinar los tomates frescos y reducir su agua, lo que concentra su sabor y sus nutrientes. A ese concentrado se le añade ácido cítrico, un conservante natural presente en cítricos como el limón, que ayuda a prolongar la vida útil del producto sin necesidad de aditivos artificiales. Por último, la sal, que cumple una doble función: intensificar el sabor y contribuir a su conservación.

Frente a otros productos o a otros tomates que es fácil de encontrar, y que van cargados de azúcares, aceites vegetales de baja calidad o espesantes, la pulpa de tomate de Mercadona destaca precisamente por lo contrario: su sencillez. Y desde el punto de vista nutricional, eso es lo que marca la diferencia y lo que hace que sea una clara recomendación por parte de quien más sabe sobre nutrición.

Un aliado en la cocina diaria

El nutricionista no lo dice, pero lo cierto es que la pulpa de tomate Hacendado, además de ser de lo más aconsejable porque apenas lleva ingredientes, es también muy versátil. Su textura es algo más densa de lo normal,pero además, su sabor concentrado hace que sea mejor para usarlo en todo tipo de platos sin necesidad de recurrir a salsas industriales más pesadas o llenas de ingredientes artificiales. Funciona como base para una salsa rápida de pasta, como complemento en guisos de carne o legumbres, e incluso para dar más cuerpo a una sopa ligera.

El valor añadido es que no hace falta utilizar grandes cantidades para notar el sabor. Un par de cucharadas son suficientes para enriquecer cualquier receta, lo que convierte al producto en un recurso económico y práctico, además de saludable.

La comparación con otros tomates envasados

La mayoría de tomates fritos o salsas listas para consumir llevan azúcar añadido, aceites poco recomendables o aditivos que hacen que el producto se aleje bastante del tomate natural. Esto es algo que Alex Yáñez recalca a menudo en su contenido: no se trata de demonizar, pero sí de elegir lo que de verdad merece la pena.

En ese sentido, la pulpa de tomate de Mercadona es una opción más que acertada. No tiene ingredientes añadidos innecesarios y mantiene lo esencial: que tenga un sabor intenso y natural. Para quienes buscan cuidar su alimentación o reducir el consumo de ultraprocesados, es una elección que aporta mucho más que otras alternativas en la misma estantería.

Un básico que pasa desapercibido

Lo curioso es que este producto no suele estar en el centro de la atención. La mayoría se fija en los tomates fritos o en las conservas con presentaciones más llamativas, mientras que la pulpa queda en un segundo plano. Sin embargo, cada vez más nutricionistas y aficionados a la cocina la señalan como el comodín perfecto: económico, sano y fácil de usar.

En definitiva, la recomendación de Alex Yáñez no es casualidad. La pulpa de tomate de Mercadona es un ejemplo de que lo simple puede ser lo más eficaz. Y quizá sea ese el motivo por el que, a partir de ahora, más de uno lo buscará en Mercadona para comprobar cómo es, su mejor tomate.