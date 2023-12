Cuando debemos tratar sobre el origen de las lenguas que hablamos, debemos remitirnos a la leyenda bíblica de la torre de Babel. Se dice que de ese evento provienen todos los idiomas y dialectos modernos. Pero, ¿qué fue la torre de Babel y qué hay de cierto del mito de que allí nacieron las diversas lenguas actuales?

Ahora que tenemos acceso a traductores que no solemos valorar demasiado, es importante recordar que hasta hace una década era casi imposible comunicarse con personas que hablaban distintas lenguas. Esa inevitable diferenciación entre civilizaciones podría explicarse a partir del relato de la torre de Babel que aparece en la Biblia cristiana.

¿Es posible que la diversidad entre lenguajes tenga su origen en esta legendaria construcción? ¿Existió realmente esta edificación? Si no conoces al detalle esta historia bíblica y tienes curiosidad por descubrirla, te animamos a seguir leyendo ¡pues en este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre ella!

Su nombre significa literalmente “Torre de Confusión”

En primer lugar, es interesante conocer el hecho de que ‘Babel’, el nombre con el que se conoce la Torre de la que hablaremos, deriva de la palabra hebrea «balal» que significa «confundir», motivo por el que podemos traducir el nombre de esta torre por el significado mencionado.

¿Qué dice la historia sobre la Torre de Babel?

En principio, todos dominábamos una lengua en común. Todos se entendían con todos, y no había ningún problema para comprender qué es lo que otro estaba tratando de decirnos. Emplazadas en la llanura de Senaar, en la Mesopotamia, las civilizaciones eran prósperas y tenían buena comunicación.

Como parte de su progreso, aparentemente un grupo de pobladores avanzó con la creación de una torre que llegaría hasta el cielo. Eso es lo que se habían propuesto. Dios castigó la arrogancia de los hombres. ¿Cómo? Dándole una lengua a cada uno y obligándoles a que se esforzaran por comunicarse y poder interpretar a los demás.

Una de las construcciones más famosas de los descendientes de Noé

Según aparece relatado en el libro del Génesis del Antiguo Testamento supuestamente escrito por Moisés, la Torre de Babel fue una construcción que los descendientes de Noé -con Nimrod como líder por ser el gobernante de Babilonia-, comenzaron a construir en la llanura de Senar años después de la gran inundación conocida por todo el mundo.

Evidentemente, esto trastocó los planes de crear una torre. Los encargados de las obras se vieron imposibilitados de comunicarse como solían hacerlo, y tuvieron que abandonar el trabajo por las dificultades que suponía.

Fue así que el castigo divino surtió efecto, dejando a aquellos hombres soberbios sin su construcción más importante y destinándoles a hablar lenguas únicas que solamente pocos entendían. Como somos herederos de ellos, con el paso de los años los idiomas fueron evolucionando hasta la actualidad.

Torre de Babel: verdad o mito

Ésta es una de las preguntas más destacadas entre quienes se topan por primera vez con la leyenda del origen de las lenguas contemporáneas. Babel deriva del verbo hebreo baibál y significa “confundir”.

No es extraño porque la verdad es que los nuevos idiomas resultaban algo confusos para aquellos habitantes de la Mesopotamia. Sin embargo, el resto de afirmaciones no tiene mucho sustento científico. Incluso cuando los griegos y algunas tribus africanas recogen la idea de una torre casi infinita, no la asocian con las lenguas.

Es decir, a pesar de que pudo haberse intentado levantar una torre hasta el cielo en la antigua Babilonia, es muy poco probable que todas las lenguas que hablamos en el siglo XXI tengan allí su fundamento.

Se cree, como contrapartida, que numerosos pueblos habían participado en las obras hablando idiomas distintos entre ellos. Esas diferentes lenguas fueron un impedimento para completar la torre, y por eso relacionamos el proyecto con el nacimiento de los idiomas actuales.