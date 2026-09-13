Los expertos en ejercicio coinciden: para mejorar el físico no tienes que hacer pesas todos los días, sólo necesitas «100 repeticiones de este ejercicio»

«100 repeticiones, eso es todo lo que se necesita», asegura el entrenador Dave Saric, quien atribuye a este método la transformación de su propio físico. «Es simplemente calistenia con el propio peso corporal. Sin pesas, sin gimnasio, literalmente 100 repeticiones intensas al día. Eso es todo».

La idea es relativamente sencilla: escoger un ejercicio que utilice el propio peso corporal y completar un total de 100 repeticiones, prestando especial atención a la ejecución y al control durante todo el movimiento. Una vez las repeticiones empiezan a resultar más sencillas, sólo hay que aumentar progresivamente la duración de cada repetición.

El mejor ejercicio para mejorar el físico

«Aquí está el truco: cada repetición, lenta y controlada. Cuando se vuelvan demasiado fáciles, simplemente añade un segundo al subir y otro al bajar. Mis dominadas: 5 segundos para subir, 5 segundos para bajar. 100 de estas, eso es todo un día de espalda», comenta, según recoge Men’s Health.

Evidentemente, completar 100 repeticiones de esta manera requiere bastante más tiempo que realizar una sesión convencional. «De 45 minutos a una hora, ese es el tiempo que debería tomar. Cuando termino las 100 repeticiones en menos de 45 minutos, simplemente añado un segundo a cada repetición». Saric considera que una parte importante de la efectividad de este sistema procede del tiempo que los músculos permanecen trabajando durante cada repetición.

«El tiempo bajo tensión es la herramienta perfecta para aumentar la carga de tus repeticiones sin necesidad de pesas», afirma. Aun así, conviene recordar que hacer un ejercicio con el propio más despacio puede aumentar su dificultad, pero esto no significa necesariamente que se vaya a conseguir un mayor crecimiento muscular.

Para hacer este ejercicio, lo primero es elegir un ejercicio de peso corporal que domines, como flexiones, dominadas o fondos. El objetivo es acumular 100 repeticiones durante la sesión manteniendo una técnica correcta. No hace falta completar las 100 de una sola vez; de hecho, dividirlas en varias series puede ser una opción mucho más razonable. Lo fundamental es que el ejercicio proporcione suficiente estímulo y que exista una progresión a medida que aumenta la fuerza.

Cuando el movimiento empieza a resultar demasiado fácil, existen diferentes formas de seguir avanzando. Puedes elegir una variante más complicada, ampliar el recorrido, modificar la posición corporal o ir más lento.

Los mejores ejercicios

Por tanto, la principal enseñanza de este método no es que todo el mundo deba hacer 100 repeticiones cada día. La idea más interesante es que la falta de pesas no significa que no puedas progresar.