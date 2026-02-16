El huevo es, posiblemente, el ingrediente más versátil de nuestra despensa, pero su fama de «superalimento» depende totalmente de cómo lo trates en los fogones. Aunque los clásicos huevos fritos con puntilla sean una tentación, la nutrición moderna es tajante: si quieres absorber todas sus proteínas y proteger tu corazón, hay un método que destaca sobre todos los demás.

Olvídate de añadir grasas innecesarias; te contamos cuál es la técnica definitiva para que tu cuerpo aproveche cada nutriente sin sumar calorías de más.

Adiós a la sartén: el hervido gana la batalla nutricional

La mayoría de los nutricionistas coinciden en que hervir el huevo es la forma más pura y eficiente de consumirlo. A diferencia de las frituras o los revueltos, donde el aceite o la mantequilla disparan el aporte calórico, la cocción en agua mantiene el perfil del alimento intacto.

Al cocinarlo con su propia cáscara o sumergido en agua, evitamos que las altas temperaturas de la sartén oxiden las grasas saludables de la yema. Además, este método garantiza un control térmico que protege las vitaminas A, D, E y el grupo B, que son especialmente sensibles al calor extremo. Al hervirlo, lo que comes es «huevo y nada más», evitando el exceso de sal o quesos que solemos añadir en otras preparaciones.

Un aliado para la memoria y los músculos

Elegir el huevo hervido no es solo una cuestión de dieta, sino de rendimiento físico y mental. Este método facilita la digestibilidad de la proteína, permitiendo que nuestro cuerpo repare tejidos de forma más rápida, algo vital para deportistas y personas mayores.

Entre sus beneficios ocultos que se conservan mejor con el hervido encontramos:

Salud cerebral : es rico en colina, un nutriente esencial para mantener la memoria a punto.

: es rico en colina, un nutriente esencial para mantener la memoria a punto. Protección visual : sus antioxidantes (luteína y zeaxantina) ayudan a frenar el desgaste de la vista.

: sus antioxidantes (luteína y zeaxantina) ayudan a frenar el desgaste de la vista. Energía sostenida: al ser una proteína de alta calidad, genera una sensación de saciedad que evita el picoteo entre horas.

Versatilidad total: del desayuno a la cena

Lo mejor de dominar el arte de los huevos hervidos es su practicidad. En el desayuno, junto a una tostada integral, te da la energía necesaria para toda la mañana. Como snack, es la alternativa perfecta a los ultraprocesados, y en la cena, troceado en una ensalada o acompañando una crema de verduras, cierra el día con una comida ligera y altamente nutritiva.