Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Lograr un descanso reparador es el caballo de batalla de miles de personas que dan vueltas en la cama cada noche. Aunque solemos buscar la solución en fármacos o rituales complejos, la respuesta podría estar en algo tan sencillo como lo que cenamos. El reconocido cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido un truco nutricional que está ganando adeptos: la combinación perfecta de kéfir y arándanos para dormir mejor.

Adiós al insomnio: el poder del kéfir y los frutos rojos

No es magia, es biología. Según explica el doctor Rojas, la clave de este «remedio» reside en la composición de sus ingredientes. El kéfir, un lácteo fermentado cada vez más popular en nuestros supermercados, es una fuente natural de triptófano. Este aminoácido es esencial porque actúa como precursor de la serotonina y, posteriormente, de la melatonina, la hormona que le dice a nuestro cerebro que ha llegado la hora de dormir.

Al mezclarlo con arándanos, no solo estamos añadiendo un sabor agradable, sino una potente carga de antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación sistémica. Esta combinación crea un entorno metabólico ideal para que el cuerpo entre en un estado de relajación profunda sin las interrupciones típicas provocadas por digestiones pesadas o picos de azúcar.

Un hábito sencillo para un cambio real

La recomendación del experto es clara: sustituir postres azucarados o cenas excesivamente copiosas por este pequeño bol. Al ser un alimento probiótico, el kéfir también cuida nuestra microbiota intestinal, lo que se traduce en una mejor regulación del sistema nervioso.

Incorporar este hábito no sólo ayuda a dormir mejor y más rápido, sino que mejora la estabilidad de las fases del descanso. En lugar de despertarnos cansados, este «snack» nocturno facilita que el ciclo del sueño sea continuo, permitiéndonos despertar con la energía renovada. Es, en definitiva, una solución natural, económica y respaldada por la lógica médica para decir adiós a las noches en vela.