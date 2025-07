El dineral que podría llevarse el estudiante que grabó el vídeo de la ‘kiss cam’ del concierto de Coldplay

Grace Springer, una joven estudiante universitaria de Nueva Jersey (EEUU), grabó el pasado 16 de julio el ya famoso momento en el que la kiss cam del estadio enfocó a una pareja que reaccionó con incomodidad y gestos evasivos durante el concierto de la banda Coldplay. Horas después, el vídeo arrasaba en TikTok, con más de 30 millones de visualizaciones en 24 horas y más de 120 millones acumuladas en distintas plataformas como Instagram o X (anteriormente Twitter).

Lo que parecía una simple anécdota se volvió un culebrón corporativo cuando la pareja fue identificada: se trataba de Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y su jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot, ambos casados pero no entre sí. La presión mediática y el revuelo social llevaron a Byron a presentar su dimisión apenas 48 horas después, dejando a la empresa en una crisis reputacional.

Imagine getting caught in 4k cheating on your spouse-with your HR Chief on the kiss cam at a Coldplay concert. 😳😳😳 Andy Bryon & Kristin Cabot didn’t just risk their marriages, they turned a secret fling into a viral spectacle & a corporate scandal.

Messy doesn’t even cover it pic.twitter.com/FlDpWCE3vw

