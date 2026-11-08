Confirmado por los Bomberos: se insta a los españoles a esperar al menos 5 días para tirar las cenizas de la chimenea o de la estufa de leña a la basura

En España es muy común el uso de leña para realizar barbacoas o encender las estufas en las casas que la siguen manteniendo. Tirar las cenizas de la chimenea o de la estufa de leña a la basura justo después de apagar el fuego puede convertirse en un peligro para el hogar. Aunque a simple vista parezcan completamente frías, pueden esconder pequeños restos de brasas capaces de conservar el calor durante varios días.

Por este motivo, los bomberos advierten de la importancia de extremar las precauciones al deshacerse de ellas. Es recomendable esperar al menos cinco días antes de tirar las cenizas al contenedor. Durante este tiempo, deben permanecer en un recipiente metálico y en un lugar seguro del exterior. Esta medida permite evitar incendios en viviendas, trasteros o contenedores de basura.

El peligro de tirar las cenizas antes de tiempo

Uno de los principales peligros de las cenizas es que no se enfrían de manera uniforme. La capa superior puede parecer completamente apagada y estar fría al tacto y, a su vez, el interior puede mantener pequeñas partículas incandescentes. Cuando estas entran en contacto con el oxígeno o se mueven durante su manipulación, estas brasas pueden volver a desprender calor, incluso provocar un incendio.

El riesgo aumenta cuando las cenizas terminan en una bolsa de basura o en un contenedor de plástico. En estos lugares suele haber papel, cartón y otros materiales fácilmente inflamables que pueden arder si entran en contacto con una pequeña brasa. Por eso, los bomberos desaconsejan utilizar los contenedores de residuos como lugar para que las cenizas terminen de enfriarse, aunque hayan pasado varias horas desde que se apagó la barbacoa o la chimenea.

Así debes guardar las cenizas antes de tirarlas a la basura

La recomendación de los bomberos es introducir las cenizas y los posibles restos de carbón en un cubo metálico, preferiblemente con tapa, y dejarlo en el exterior durante aproximadamente cinco días. Es importante colocarlo sobre una superficie que no pueda arder, como piedra u hormigón, y mantenerlo alejado de paredes, vallas de madera, leña y otros materiales combustibles. Tampoco debe guardarse en el interior de un cobertizo.

Además, hay que evitar utilizar recipientes de plástico, cajas de cartón o bolsas de papel para almacenar estos restos, ya que podrían deformarse, derretirse o prenderse si todavía conservan calor. Una vez transcurrido el tiempo de espera y comprobado que las cenizas están completamente frías, deben introducirse en una bolsa resistente y bien cerrada antes de depositarlas en el contenedor de residuos generales.