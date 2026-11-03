Una olla olvidada al fuego provoca un incendio con un herido en una vivienda en Torrevieja (Alicante)

Enorme susto de madrugada en la localidad de Torrevieja, al sur de la provincia de Alicante. Un varón ha resultado herido tras haber inhalado una considerable cantidad de humo en el transcurso del incendio que se ha iniciado en la cocina de una vivienda de planta baja en Torrevieja (Alicante). Según las primeras hipótesis, el origen de las llamas ha sido una olla olvidada al fuego.

Los hechos se han precipitado en torno a las 01:55 horas de este martes. Ha sido una llamada al centro de emergencias del 112, la que ha advertido de humo y llamas en un piso bajo de la calle Joaquín Chaparieta, en Torrevieja.

De inmediato, una dotación del parque del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante en Torrevieja se ha dirigido al lugar de las llamas. Esa dotación estaba compuesta por un sargento, un cabo y cuatro bomberos con dos vehículos: una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ).

Los bomberos han rescatado a un hombre del interior de la vivienda invadida por las llamas y el humo. En el momento del rescate, el hombre mostraba síntomas de haber inhalado una gran cantidad de humo procedente del incendio. Se encontraba aturdido, pero estaba consciente. No obstante, su estado ha aconsejado el traslado inmediato a un centro hospitalario de la propia localidad.

Los bomberos han sofocado las llamas y ventilado para sacar al exterior el humo acumulado en el interior de la vivienda siniestrada. El fuego ha quedado finalmente extinguido en torno a las 02:50 horas de la pasada madrugada.

Se da la circunstancia de que el pasado agosto, otro incendio en una cocina de una vivienda del municipio de Llucmajor, en Mallorca, dejó como balance una persona herida con pronóstico leve al presentar heridas en el pecho y haber inhalado una considerable cantidad de humo.