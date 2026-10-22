Cuatro personas se precipitan desde un tercer piso tras un incendio en Los Pajaritos (Sevilla) que deja atrapados a varios vecinos

Cuatro personas se precipitaron desde una tercera planta para escapar de un incendio declarado en una vivienda de la calle Mirlo, en el barrio sevillano de Los Pajaritos. El fuego se produjo durante la madrugada del 21 de octubre y obligó a movilizar a los servicios de emergencia después de que varias llamadas alertaran de que había personas atrapadas en el interior del inmueble.

El incendio se originó en un piso situado en una tercera planta y generó momentos de gran tensión entre los residentes de la zona. Las llamas avanzaban por la vivienda mientras algunos de sus ocupantes intentaban encontrar una salida para ponerse a salvo. La situación llevó a varias personas a precipitarse desde el edificio para escapar del fuego.

Los vecinos que se encontraban en la calle reaccionaron para intentar amortiguar las caídas. Varias personas colocaron mantas y una colchoneta en el exterior para ayudar a uno de los afectados, que permanecía agarrado a una ventana mientras las llamas salían por el inmueble. Los residentes le animaron a soltarse cuando consiguieron preparar una superficie para amortiguar el impacto.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir llamadas de alerta en torno a la 1:40 horas. Los avisos advertían de la presencia de personas atrapadas en una vivienda en llamas y de la necesidad de asistencia urgente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Según la información publicada por ABC Sevilla, cuatro personas de origen marroquí saltaron por la ventana de un tercer piso para escapar del incendio. Los mismos fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío después del incendio para ser atendidos por los servicios médicos.

Vivienda completamente calcinada

La intervención de los servicios de emergencia permitió actuar ante el fuego y atender a las personas afectadas. Según la información difundida por el Cecop, la vivienda siniestrada quedó completamente afectada por las llamas, con importantes daños materiales en el inmueble.

Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio ni se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que se encontraban todos los ocupantes cuando comenzó el fuego ni el estado de salud de los cuatro vecinos que tuvieron que huir de las llamas a través de las ventanas de su vivienda.