Los bares más antiguos de Valencia que son preferencia para visitar

Disfrutar de las nuevas experiencias gastronómicas y cocteleras que aparecen en la ciudad es una referencia, pero no debemos olvidar aquellos bares más antiguos de Valencia. Realmente son los que conservan el viejo espíritu de la capital del Turia y que nos transportan a otras épocas distintas.

Por tales lugares han pasado generaciones de personas y se mantiene ahí intactos aunque surjan nuevos. Lo bueno es que conviven así nuevas propuestas con aquellas de antaño que marcan épocas. En esta lista tienes muchos de estos bares para tomar algo, comer, cenar y empaparse de su atmósfera.

Descubre los bares más antiguos de Valencia

Bar Ricardo – C/ del Doctor Zamenhof, 16

Comenzamos con un establecimiento de tapas especializado en exquisiteces de mariscos, cuyas mesas al aire libre desde 1947 podrían ser consideradas un patrimonio cultural local. A pesar de que ha sufrido algunas pequeñas transformaciones, siguen cocinando y centrándose en el sabor más que en las florituras como los espacios modernos. Y así mantienen su esencia.

Sus platos estrella son los pescados frescos y las patatas bravas, así que selecciona una combinación de éstos.

Casa Montaña

Hablamos de una bodega con historia. Que se funda en 1836 y mantiene su ambiente con novedades en forma de tapas y comida. Sus tapas y menús son de las más demandados y buenos de la ciudad. Podrás pedir piparra fresca, solomillo y también pescados.

Cervecería Maipi – Carrer del Mestre Josep Serrano, 1

Nos topamos con este bar de tapas familiar con una atmósfera acogedora y sencilla, donde se sirven recetas clásicas y bebidas.

Hace más de 40 años que dejan satisfechos a sus clientes de diversas generaciones, y destacan su ajoarriero y las gambas frescas. Se consideran a sí mismos «El templo futbolístico y culinario de Valencia», por lo que es un bar ideal para ir a ver deporte en directo.

Bodega La Peseta – C/ del Crist del Grau, 16

La típica bodega es toda la vida, con elementos decorativos tradicionales como tiras cómicas y carteles de hace varias décadas. Antiguo pero vigente, sobresale por sus bocadillos y tapas. Los sábados por la mañana se montan unos shows imprescindibles. Disfrutarás del espectáculo mientras degustas el esmorzaret, el “almuercito” valenciano que funciona como un brunch.

Bar Rausell – C/ d’Àngel Guimerà, 61

Éste es un bar, un restaurante y un recinto de comidas para llevar o take away. Básicamente, es lo que quieres que sea. Afortunadamente, este bistró especializado en mariscos no ha perdido la magia que le reconocen sus clientes desde 1948.

Los entendidos de la gastronomía consideran este restaurante como historia viva de la ciudad, y su carta de vinos es alucinante.

Tasca Ángel – C. de la Puríssima, 1

Esta tasca es todo lo que te imaginarías si nos referimos a bares históricos. Sus tapas, vinos y cervezas, y el ambiente relajado hacen de este un restaurante tan simple como encantador. Llevan más de 75 años abiertos, y se han labrado una buena fama gracias a sus tapas como a su emplazamiento estratégico cerca del Mercado Central. Otro de los «imprescindible» de Valencia.

La Pilareta – Carrer del Moro Zeid, 13

Autodefinidos como bar de tapas o restaurante de comida europea, es inconfundible por sus recubrimientos de madera oscura. Sirven cerveza y bocadillos variados desde 1917, y españoles de todas partes se acercan para probar sus clóchinas valencianas. Consideradas las hermanas pequeñas y finas del mejillón, son una de las elaboraciones más sabrosas de la cocina de esta región.

Kiosko La Pérgola – Pg. de l’Albereda, 1

Si buscas un jardín con mesas al aire libre para comer algo al paso, como sándwiches, ensaladas o tapas, Kiosko La Pérgola probablemente es la mejor alternativa por la que puedes optar. A la vera de la Alameda, se ha posicionado como una referencia ineludible en bocadillos para los valencianos y turistas. Sus jornadas primaverales soleadas son inmejorables para el esmorzaret.

Taberna Amparín – Carrer de Joaquín Navarro, 26

Julio y Amparo llegaron a Valencia en 1970, y poco tiempo después fundaron una de las tabernas más recomendables de la ciudad. En Amparín, localizada en la periferia de Valencia, se le rinde culto a la patata melosa desde hace 40 años con todo tipo de platos que tienen como principal estrella este ingrediente. Por supuesto que tampoco faltan las tapas, las cervezas ni los vinos. Recetas sencillas pero exquisitas es el secreto del éxito de este bar que poco a poco fue quedando anexado al núcleo urbano de Valencia.

Erajoma – Pl. de Reyes Prosper, 7

¿Tienes entradas para ir a ver al Valencia a Mestalla? Antes pasa por Erajoma, abierto desde 1978 justo enfrente de este estadio. Sus mesas con manteles y el menú del día a buen precio son la antesala de la atmósfera festiva que reina los días de partido.

Como siempre, sus tapas son de lo más pedido. Pero no pierdas de vista las variedades de arroces. ¡Valen la pena!