Adiós a poner la calefacción a 19º: los expertos tienen el truco para ahorrar sin pasar frío
Toma nota de la forma en la que debes poner la calefacción
Adiós al frío: el invento de Leroy Merlin que te soluciona el invierno por menos de 60 euros
Las pruebas que demuestran que las pirámides se construyeron con tecnología avanzada, según los arqueólogos
Sale a la luz la verdad sobre los perros azules de Chernóbil y es oficial: los científicos lo aclaran
Los expertos nos han dado un truco importante para ahorrar sin pasar frío, no tendrás que poner la calefacción a 19º. En estos días en los que el frío se convierte en un gran enemigo, deberemos empezar a pensar en una serie de cambios que acabarán siendo esenciales. Por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle es esencial. Vamos con la calculadora al supermercado y no paramos de buscar ese equilibrio que cada vez es más complicado de conseguir.
Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos harán la vida más sencilla y en especial en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de descenso de temperaturas. El miedo a pagar de más en la factura de la luz puede acabar siendo un elemento que puede convertirse en la mejor opción posible, un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo esencial. Esta manera de ver cómo podemos ganar en confort en casa sin necesidad de renunciar a la temperatura adecuada.
Dejarás atrás el hecho de poner la calefacción a 19º
Nuestra casa quizás esté siempre a 19º, en un intento de ahorrar un poco más a final de mes. Con unos sueldos que no llegan de la manera que pensábamos, es importante tener siempre una buena gestión de los recursos para obtener aquello que necesitamos y más.
Sin duda alguna, la calefacción es uno de los elementos que más nos preocupa cuando llega el frío. En especial en estos días en los que cada elemento cuenta, tocará estar pendientes de una serie de situaciones en las que todo puede acabar siendo posible.
Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden acabar siendo esenciales. Las bajas temperaturas del exterior nos invitan a poner al máximo la calefacción, con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos ayudará a tener más euros en la cuenta del banco.
Esta temperatura que dice que se ha puesto de moda, esos 19º que marcan una frontera que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Este truco cambiará la forma de poner la calefacción en casa.
Toma nota de este truco para ahorrar sin pasar frío
No vas a pasar frío, este invierno vas a aplicar una serie de trucos de los expertos que realmente saben muy bien cómo conseguir un objetivo que parece imposible. Podrás ganar sin perder nada, estar confortable en casa, olvidando la regla de los 19º.
Tal y como nos explican los expertos de Lucera hay una serie de pasos que deberemos empezar a poner en práctica.
- Purga los radiadores. Antes de que llegue el invierno, purga los radiadores antes de darles caña este invierno. Si puedes, lo ideal es limpiarlos de forma periódica, ya que la suciedad acumulada provoca que tarde más en calentarse con el mismo consumo.
- Revisa tu caldera antes del invierno. Si tienes caldera, ten en cuenta que debes hacerle también un mantenimiento periódico. Esto es clave para su buen funcionamiento y que te dure lo máximo posible.
- Una temperatura de confort constante. Durante las horas que estés en casa mantén la temperatura entre los 19 y los 21 grados. Si sales de casa puedes apagarla para no consumir de forma innecesaria. Al dormir es suficiente con mantenerla entre 15 y 17º. Para controlar la temperatura de forma más eficaz instala termostatos programables.
- No calientes habitaciones vacías. Es lógico, ¿verdad? Y aún así, muchas veces ponemos la calefacción para toda la casa haciendo trabajar de más a nuestra calefacción y engrosando la factura de la luz.
- ¿Tienes caldera de bajo consumo? Si no es así y todavía tienes una caldera de las antiguas es momento de plantearte cambiarla. Con una nueva y eficiente puedes ahorrar mucho dinero en la factura. Nota. fíjate bien en la etiqueta de eficiencia energética cuando vayas a cambiarla o comprar una nueva.
- Sitúa tu sistema de calefacción en el lugar adecuado. Son más eficientes si ubicamos los radiadores debajo de las ventanas y, si es posible, que coincidan en la longitud. Además, es recomendable colocar un material reflectante detrás del radiador para aprovechar el calor y que éste se disperse por toda la sala.
- No cubras tus sistemas de calefacción. Mucha gente cubre sus radiadores con ropa para secarla más rápidamente. Sin embargo esto hace que el radiador, estufa, etc. no pueda calentar el aire de la casa y como consecuencia trabaje más y consuma más energía.
- Cambia hábitos, es lo más importante. Por ejemplo, que tu primera reacción no sea poner la calefacción cuando notes que tienes un poco de frío. Es posible que en muchos casos sea suficiente con abrigarnos un poquito, echarnos una manta o tomar algo caliente.