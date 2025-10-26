Mi abuela hacía esto para que la ropa saliera planchada de la lavadora: el mejor truco de la historia

Aunque parece algo muy sencillo, hacer la colada es una de las tareas del hogar que más pereza da: lavar, tender, recoger y planchar. Por suerte, existe un truco muy sencillo con el que nos podemos ahorrar este último paso y que la ropa salga de la lavadora planchada, sin la más mínima arruga. Por increíble que parezca, funciona a las mil maravillas.

¿Cómo sacar la ropa de la lavadora planchada?

Lo primero y más importante es separar la ropa por tejidos: pesados y ligeros. De esta manera, evitamos que las prendas más delicadas se arruguen todavía más. Por supuesto, debemos leer las instrucciones de lavado de cada una de las prendas. Algunos tejidos no son aptos para las altas temperaturas ya que se pueden no sólo arrugar, sino también encoger.

Una vez tenemos la ropa separada por tejidos, el siguiente paso consiste en meterla en la lavadora. Debemos evitar llenar el tambor hasta arriba, porque así sólo conseguiremos que las prendas no se laven bien y, además, queden más arrugadas.

El truco para sacar la ropa de la lavadora planchada es el siguiente:

Por un lado, no centrifugar a muchas revoluciones . El hecho de poner la lavadora a un mayor número de revoluciones no implica que la eficiencia en el lavado sea superior. Cuando el programa es de 600 rpm, deja aproximadamente el 80% de humedad en la ropa. ¿Significa esto que la ropa sale más mojada? Sí, pero menos arrugada.

. El hecho de poner la lavadora a un mayor número de revoluciones no implica que la eficiencia en el lavado sea superior. Cuando el programa es de 600 rpm, deja aproximadamente el 80% de humedad en la ropa. ¿Significa esto que la ropa sale más mojada? Sí, pero menos arrugada. Y, por otro lado, necesitamos meter uno o dos cubitos en el tambor antes de poner en marcha la lavadora para que las prendas salgan con las mínimas arrugas posibles. Una vez la lavadora empiece a funcionar, el calor transformará el hielo en vapor, y gracias a este vapor, la ropa saldrá planchada.

Una vez finalice el programa de lavado, es fundamental que sacudamos las ropas y las tendamos inmediatemente. Las camisetas y camisas mejor colgaras en perchas. En cuanto a las chaquetas, debemos tener cuidado al colocar las pinzas porque pueden dejar marcas en la ropa. Lo ideal es ponerlas en las axilas.

¿Qué podemos hacer si tenemos una camisa de un tejido tan delicado como el lino que a pesar de haber seguido todos los pasos sale un poco arrugada? Si no tenemos ganas de planchar, podemos utilizar el vapor natural que se genera durante la ducha. Lo único que tenemos que hacer es colgar la prenda en el baño mientras nos duchamos, y el vapor hará que las arrugas desaparezcan como por arte de magia.