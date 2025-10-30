‘Light’, la nueva exposición de Madrid donde la luz modela la obra de artistas como Canogar o Genovés

Opera Gallery Madrid presenta Light, una exposición colectiva que explora cómo los artistas contemporáneos utilizan la luz para moldear, revelar y dar vida a la materia. Del 29 de octubre de 2025 al 5 de enero de 2026, la muestra reunirá obras de artistas de la talla de Rafael Canogar, Juan Genovés, Luis Gordillo, David Magán y Anselm Reyle, entre otros.

Desde su presencia tangible, que define la forma, hasta su cualidad intangible, que trasciende el espacio y la percepción, esta exposición esboza la dualidad de la luz. A través de este diálogo, la luz emerge como un puente entre lo visible y lo invisible. Del mismo modo, el tema de la ligereza se vuelve poético, desafiando la gravedad, suavizando las formas y suspendiendo la percepción. El arte no solo se contempla, sino que se experimenta como un encuentro con la ingravidez y la trascendencia.

La luz actúa como hilo conductor entre diversas prácticas artísticas. En la

serie Silencio de Rafael Canogar, el contraste — a través del color o la escala

de grises — centra la mirada del espectador en un enfoque minimalista de

«menos es más». En Célico (2022), una pincelada oscura atraviesa el azul,

revelando sutiles capas soterradas. De manera similar, Yellow Island (2011) de

Luis Gordillo alcanza una notable profundidad cromática al mezclar el blanco

con el amarillo, suavizando el fondo frente a sus formas vibrantes.

Para otros artistas, la luz constituye como parte integral de su lenguaje. En

la obra Subterráneos (2019) de Juan Genovés, la luz aparece en la superficie

como contrapunto a la oscuridad del subsuelo, generando una sorprendente

sensación de profundidad. A su vez, en Halo Series 06 v.01, (2022-2023), David Magán la transforma en sustancia, con superficies translúcidas que emiten un suave halo de color. En Untitled (2024), Anselm Reyle combina neón, cables y transformadores para capturar los reflejos dinámicos de la luz artificial.

En todas sus manifestaciones, la luz moldea la percepción e invita a la reflexión. Esta exposición propone a los visitantes un viaje sensorial donde el arte se mueve, cambia y respira. En este espacio resplandeciente, la luz misma se convierte en un acto de descubrimiento.

Artistas que participan en la exposición: Ron Arad, Cristina Babiloni, Fernando Botero, Lita Cabellut, Rafael Canogar, Andy Denzler, Luis Gordillo, Anthony James, Alex Katz, David Magán, Joan Miró, George Morton-Clark, Adrián Navarro, Juan Navarro Baldeweg, Pieter Obels, Anselm Reyle, Gerhard Richter, Julien Rubat, Miguel Sainz Ojeda, Kenny Scharf, Xevi Solà, Manolo Valdés y Esteban Vicente.