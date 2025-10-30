Gloria Oyarzábal, ganadora del premio de fotografía KBr de Fundación MAPFRE

La fotógrafa y artista visual española Gloria Oyarzábal ha resultado ganadora de la tercera edición del KBr Photo Award por su proyecto Appunti per un’Orestíade africana_una democracia en fatiga II. A través de este trabajo, la artista cuestiona la idea de «democracia» como un concepto universal y revisa críticamente el legado colonial, poniendo en evidencia la «fatiga» o el fracaso de este modelo en ciertos contextos.

El premio, fallado por unanimidad, reconoce la aportación del proyecto como investigación y reflexión poscolonial sobre los países africanos. De los 430 proyectos recibidos, el jurado seleccionó como finalistas, junto al ganador, las propuestas de Juan Valbuena y Juan Brenner.

Además de la dotación económica, el reconocimiento incluye la producción y la organización de una exposición en el centro KBr Fundación MAPFRE (Barcelona) y en la sede de la Fundación en Madrid, que mostrará el resultado del proyecto y la edición de un libro.

Gloria Oyarzábal (Londres, 1971) fotógrafa y artista visual española cuya obra investiga los legados del colonialismo y cómo estos condicionan la construcción de narrativas en torno a representación, identidad y poder, cuestionando la posición de la mujer en el centro de este entramado. Su trayectoria está marcada por su relación con el medio cinematográfico, los años que vivió en Bamako (Mali) y el proceso de reflexión interna en su práctica. Desarrolla sus investigaciones tanto en países del continente africano como Ghana, Nigeria y Tanzania, así como en instituciones coloniales europeas, consciente de las tensiones existentes en los discursos postcoloniales sobre imagen y archivo.

Entre el mito y la máquina, este proyecto interroga las ruinas del poder. En el eco de La Orestíada de Esquilo (458 A.C.) — que representa un ciclo de venganzas, justicia y redención—, se alza una nueva tragedia: la de una democracia exhausta, fragmentada por la herencia colonial y el espejismo digital.

La tecnología, presentada como instrumento de progreso, reproduce los mismos algoritmos del dominio: clasifica, ordena, borra. Sus redes neuronales heredan el sesgo de los imperios, y en sus datos laten las sombras de los archivos coloniales. La mujer —cuerpo, memoria, archivo vivo—aparece como territorio de disputa y resistencia. En su mirada se cruzan las capas de una historia que la IA no puede leer: una memoria encarnada que desobedece el código.

Appunti per un’Orestíade Africana_una democracia en fatiga II es un ejercicio de reescritura y (auto)cuestionamiento. Un ensayo que reflexiona sobre como descolonizar imagen y máquina, e imagina justicias diversas que no vengan de dioses ni datos, sino de la posibilidad de escuchar —en el ruido del sistema—otras formas de relatar, de ser comunidad y de decidir.

De carácter bienal, este galardón nacido en 2021 tiene como objetivo de contribuir al reconocimiento y la proyección de autores con una trayectoria profesional ya en curso y cuya obra muestra valores artísticos de especial interés dentro de la tradición de la fotografía documental.

El jurado ha estado compuesto por cuatro miembros destacados del mundo del arte: Diane Dufour, Co-directora de LE BAL, París; Ramón Reverté, Editor de la editorial RM; Krzysztof Candrowicz, comisario independiente; y Gabriela Urtiaga, comisaria jefa del Museo de Arte Latinoaméricano (MOLAA), Los Ángeles. Además de Carlos Gollonet, conservador jefe de fotografía de Fundación MAPFRE.

En las ediciones pasadas resultaron ganadores los proyectos Images Cities de Anastasia Samoylova y Bravo de Felipe Romero Beltrán.