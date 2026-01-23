Calvià convierte el audiovisual en eje estratégico de su proyección internacional

El municipio de Calvià afronta 2026 como un año clave en su proceso de transformación turística. Lejos de limitar su estrategia a la promoción tradicional, el Ayuntamiento ha decidido situar a la industria audiovisual en el centro de su relato de posicionamiento internacional, apostando por un modelo que combina turismo de congresos, atracción de rodajes y economía creativa.

Esta visión se presentará en Fitur 2026, donde Calvià mostrará una hoja de ruta que consolida al municipio como un enclave preparado para albergar grandes encuentros profesionales y producciones audiovisuales de alcance global.

Conecta Magaluf, un hito para el nuevo posicionamiento del destino

El principal exponente de esta estrategia será la celebración, del 25 al 28 de mayo, de la décima edición de Conecta Fiction & Entertainment, uno de los encuentros profesionales más influyentes del sector audiovisual a nivel internacional. Por primera vez, el evento tendrá lugar en Magaluf, que durante cuatro días reunirá a cerca de 400 profesionales procedentes de Europa y América.

Ejecutivos de plataformas de streaming, cadenas de televisión, productoras, estudios, agencias de publicidad, creadores y responsables de inversión participarán en un programa centrado en la coproducción, el desarrollo de proyectos y la generación de alianzas estratégicas. Un foro diseñado para facilitar encuentros directos entre quienes toman decisiones y quienes impulsan el talento creativo.

La elección de Magaluf como sede supone un reconocimiento explícito a la capacidad del municipio para acoger eventos de alto nivel y operar como escenario audiovisual. Durante el encuentro, el destino será también el marco de la premiere exclusiva de una serie televisiva, reforzando su imagen como plató natural y como espacio capaz de ofrecer experiencias profesionales y culturales de primer orden.

Un destino en plena transformación

La llegada de Conecta se produce en un momento especialmente significativo para Calvià. En los últimos años, el municipio ha llevado a cabo una profunda modernización de su modelo turístico, con una renovación mayoritaria de su planta hotelera hacia categorías superiores y una apuesta clara por la calidad, la sostenibilidad y la diversificación.

Este proceso ha permitido redefinir la imagen de Magaluf y del conjunto del municipio, alejándolos de clichés del pasado y situándolos en el radar de segmentos estratégicos como el turismo MICE y la industria creativa. La celebración previa de encuentros internacionales de referencia ha contribuido a consolidar esta nueva percepción y a demostrar la solvencia organizativa del destino.

El audiovisual como motor económico y cultural

Más allá del impacto puntual de un gran evento, Calvià trabaja para posicionarse de forma estable como un territorio ‘film friendly’. En este ámbito, la Calvià Film Office desempeña un papel central, actuando como ventanilla única para facilitar rodajes, reportajes y producciones audiovisuales tanto nacionales como internacionales.

La oficina ofrece asesoramiento integral, agiliza permisos y pone en valor la diversidad de localizaciones del municipio, desde entornos urbanos renovados hasta paisajes naturales de marcado carácter mediterráneo. El rodaje en espacios públicos municipales es gratuito, lo que refuerza la competitividad del destino y maximiza el atractivo para productoras y creadores.

Este enfoque no sólo genera impacto económico directo, sino que proyecta una imagen moderna, creativa y global del municipio, alineada con las nuevas formas de consumo cultural y turístico.

Un relato alineado con la sostenibilidad

La apuesta por el audiovisual y los grandes eventos profesionales se integra, además, en una estrategia más amplia de concienciación y sostenibilidad. Calvià busca atraer un turismo de mayor valor añadido, con estancias vinculadas al conocimiento, la cultura y los negocios, compatible con la convivencia local y el respeto al entorno.

En este sentido, el posicionamiento de Magaluf como sede de Conecta se enmarca dentro de iniciativas que promueven un uso responsable del espacio público y una relación equilibrada entre residentes y visitantes, reforzando un modelo turístico más sostenible y diversificado.

Calvià, un escenario abierto al futuro

Con la celebración de Conecta Magaluf y el impulso decidido a la industria audiovisual, Calvià consolida un cambio de paradigma: de destino vacacional tradicional a escenario internacional para la creación, la innovación y los encuentros profesionales.

Un movimiento estratégico que sitúa al municipio en el mapa global no por volumen, sino por calidad, capacidad organizativa y proyección cultural, convirtiéndose en un destino que mira al futuro desde el lenguaje del cine, la televisión y la economía creativa.