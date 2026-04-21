¿Repetirá Ricardo Salinas su propia Feria de Abril? Así fue la fiesta que montó el año pasado en su yate de 125 millones

El pasado lunes, 20 de abril, la Feria de Abril 2026 dio su pistoletazo de salida con la tradicional noche del Pescaíto. Como no podía ser de otra manera, las redes no tardaron en llenarse de comentarios que situaban los estilismos de las famosas entre las mejor y peor vestidas, algo que seguirá ocurriendo de la misma manera durante los próximos días con los emblemáticos trajes de flamenca que luzcan. Pero más allá de los outfits, el flamenco y los rebujitos, lo cierto es que la fiesta andaluza también trae consigo exclusividad. De hecho, echando la vista atrás, resulta imposible no recordar a Ricardo Salinas Pliego, el magnate mexicano que, hace justo un año, trasladó su yate de lujo hasta la orilla del río Guadalquivir— concretamente al muelle de las Delicias—, para celebrar una cita en la que no faltaron los principales miembros de la jet set de la capital hispalense.

Farruquito y su mujer Rosario Alcántara, Rocío Peralta, Nacho Cano, Michelle Salas, Nieves Álvarez, Sandra García- San Juan, Nuria González, el juez Pedraz, Pedro Trapote o Fernando Solís fueron solo algunas de las celebridades que formaron parte de la lista de invitados, la cual no tardó en despertar una gran expectación, así como también lo hizo la fortuna que poseía el empresario mexicano y que le había permitido organizar esta especial velada.

Ricardo Salinas nació en México el 19 de octubre de 1955 y es considerado uno de los hombres más ricos de su país, tal y como publica Forbes. Es el fundador y el presidente del grupo Salinas, una de las conglomeraciones empresariales más importantes del ámbito de las telecomunicaciones, y es por ello por lo que cuenta con importantes ingresos anuales, los cuales le permiten adquisiciones como el yate Lady Moura, donde tuvo lugar la prestigiosa fiesta citada líneas más arriba.

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El yate Lady Moura es una de las embarcaciones más grandes y espectaculares del mundo. Cuenta con una longitud de 105 metros y tiene capacidad para albergar hasta 27 huéspedes, así como también dispone de lujosas instalaciones no aptas para cualquier bolsillo. De hecho, según lo publicado, los costos de funcionamiento anuales ascienden hasta los 12 millones de dólares. Originariamente fue propiedad del Dr. Nasser Al-Rashid y en 2021 lo adquirió Ricardo Salinas. A día de hoy, según varios medios, su valor oscila los 125 millones de dólares.

¿Habrá otra fiesta de Ricardo Salinas en la Feria de Abril 2026?

Por ahora, se desconoce si este 2026 Ricardo tiene en mente repetir esta fiesta en la capital hispalense. Su lugar de residencia se encuentra en la Ciudad de México y el pasado año se trasladó hasta Málaga para vivir en primera persona la Semana Santa de nuestro país. Fue por ello por lo que, aprovechando su viaje, quiso alargar su estancia y quedarse en la Feria de Abril, protagonizando una fiesta que, 365 días después, continúa dando mucho de qué hablar.