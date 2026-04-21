El corte de pelo a capas es tendencia esta primavera verano, pero hay dos estilos que están conquistando a las expertas en belleza

Con la llegada del verano, los peinados cobran un protagonismo especial dentro de las tendencias de belleza. El calor, la humedad y el aumento de planes al aire libre hacen que muchas personas busquen cortes de pelo frescos, versátiles y fáciles de mantener, sin renunciar al estilo. Hay dos estilos de corte de pelo a capas que debes saber.

Lucir un cabello bien cuidado y con forma se convierte en una forma de realzar la imagen personal y adaptarse a la temporada. En este contexto, los cortes con movimiento, capas y efecto natural son los grandes protagonistas. Estos dos estilos más populares son el corte butterfly y el corte shaggy, que destacan por su elegancia. Ambos son dos tendencias capilares que han ganado mucha fuerza en los últimos años y que, lejos de ser modas pasajeras, han llegado para quedarse.

El corte de pelo a capas: dos estilos para llevar

Según la American Academy of Dermatology, las capas son una de las técnicas más recomendadas para melenas densas, ya que reducen volumen sin comprometer la salud del cabello.

Butterfly

El corte butterfly se caracteriza por su estructura en capas largas y estratégicas que crean un efecto de “doble longitud”, aportando volumen en la parte superior y movimiento en las puntas. Es ideal para quienes desean mantener el largo del cabello sin renunciar a un cambio visible.

Por su parte, el corte shaggy apuesta por un estilo más desenfadado, con capas desestructuradas, textura natural y un acabado ligeramente despeinado.

Es perfecto para un look más rebelde, moderno y fácil de mantener, especialmente en cabellos ondulados o con textura. Pepe Estilistas Y Spa explica que El shaggy, el butterfly y el mixie son opciones ideales si buscas movimiento, estilo y un cambio moderno.

«Puedes completarlo con un flequillo cortina o un flequillo largo desfilado para un resultado más sofisticado. Ideal para melenas medias y largas. Favorecedor y muy versátil», aconseja Más Peluqueros. Es ideal para quienes buscan movimiento sin perder longitud.

¿Qué es el corte butterfly?

Es un estilo en capas largas que genera un efecto visual de dos niveles: una melena corta en la parte superior y el resto del cabello largo en la zona inferior. Este contraste crea movimiento sin perder longitud.

Efecto de doble longitud: combina capas cortas superiores con un cabello largo en la parte inferior, creando un contraste elegante y muy visual.

Movimiento natural: las capas están diseñadas para caer de forma fluida, aportando dinamismo al peinado sin rigidez.

Volumen estratégico: concentra el volumen en la parte alta del cabello, lo que ayuda a levantar la raíz y dar cuerpo sin encrespar las puntas.

Encuadre del rostro: las capas frontales ayudan a suavizar facciones y pueden adaptarse a distintos tipos de rostro.

Versatilidad: permite llevarlo liso, con ondas suaves o con brushing pulido, manteniendo siempre su forma.

Conservación del largo: es ideal para quienes no quieren renunciar a su melena larga, pero desean un cambio visible.

Efecto elegante y pulido: es un corte muy utilizado en looks sofisticados gracias a su acabado limpio y estructurado.

El corte shaggy: ¿en qué consiste?

A diferencia del butterfly, el shaggy es un estilo más desenfadado y con aire rockero. Se basa en capas irregulares que aportan textura y un acabado despeinado muy natural.

Las características de este corte

Capas desestructuradas: el cabello se corta en diferentes niveles sin seguir una simetría marcada, lo que aporta un efecto más salvaje y natural.

Efecto despeinado controlado: el acabado no es pulido, sino intencionadamente relajado, como si el cabello tuviera movimiento propio.

Textura visible: el shaggy potencia la textura natural del cabello, ya sea ondulado, rizado o ligeramente liso con volumen.

Volumen en capas medias: a diferencia del butterfly, el volumen no se concentra solo en la parte superior, sino que se distribuye por toda la melena.

Estilo retro: tiene influencias de los años 70, con un toque rockero y juvenil.

Escaso mantenimiento: al ser un corte irregular, no requiere peinados muy estructurados ni un mantenimiento constante.

Ideal para cabellos con forma natural: especialmente favorecedor en cabellos ondulados o con tendencia al movimiento.

El paso a paso para conseguir el corte de pelo a capas

Diagnóstico del cabello: analizar tipo de cabello, densidad y forma del rostro. La estilista profesional Katherine Salazar recomienda a altura de la nariz y realizar una línea recta en el cabello.

Definir el estilo. Elegir entre un butterfly más estructurado o un shaggy más desenfadado.

Corte de pelo a capas:

Butterfly: capas largas y progresivas

Shaggy: capas irregulares y texturizadas

Desfilado de puntas: para aportar ligereza y movimiento.

Secado con técnica adecuada. Difusor o brushing según el acabado deseado.