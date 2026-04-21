Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor

El 1 de enero entró en vigor la obligatoriedad de la baliza V-16 para sustituir a los triángulos en caso de avería en una vía interurbana. El dispositivo tiene que ir en la guantera de nuestro vehículo y hay que colocarlo encima del techo cuando haya una incidencia en carretera.

Es por ello que Vox ha registrado una enmienda para poder cambiar el actual modelo de señalización de emergencias en carretera con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas y recuperar la vigencia de los triángulos. Si se aprueba la enmienda, «no será exigible su conectividad con los sistemas de detección» de la Dirección General de Tráfico (DGT) ni la geolocalización de los dispositivos. Los triángulos, por su parte, «podrán seguir utilizándose sin limitación temporal».

Los de Abascal se muestran a favor de «mejorar» la seguridad vial de los españoles con «medidas contrastadas y de eficacia debidamente probada, tanto en España como en el extranjero». En ese sentido, señalan que «la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España respecto a sus vecinos europeos y su efectividad en carretera ha sido puesta en duda por afiliados de entidades con experiencia en seguridad vial».

Baliza V-16

La baliza es un dispositivo que no está personalizado con la matrícula. La privacidad de la persona está protegida, ya que solo recibe la ubicación del vehículo. Tampoco es necesario proporcionar ningún tipo de dato ni dar de alta el dispositivo, ya que la DGT no lo solicita.

Además, «en lo que respecta a la duración del servicio, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares cuantía alguna por el servicio de conectividad. La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V-16, por lo que, una vez adquiridos, no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad que encontrarás impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo».