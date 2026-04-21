El revés del Tribunal Supremo a Santa Bárbara Sistemas ha activado movimientos inmediatos en el sector: varias grandes compañías europeas, especialmente alemanas y españolas, han comenzado a analizar la posible compra de la filial de General Dynamics en España. La negativa a suspender los Programas Especiales de Modernización (PEM) no sólo deja a la empresa fuera del reparto de miles de millones, sino que cuestiona su encaje estratégico bajo control estadounidense en el nuevo modelo de Defensa, dado que esa es la razón por la que han sido excluidos.

La resolución judicial (por ahora la mera suspensión de medidas cautelares) cambia el equilibrio de fuerzas en la industria. Mientras Indra y Escribano consolidan su posición como socios prioritarios del Estado, Santa Bárbara queda debilitada en el momento clave del ciclo inversor, lo que ha despertado el interés de potenciales compradores europeos que buscan reforzar su presencia industrial en España.

Incluso desde la propia Santa Bárbara Sistemas no terminan de comprender su propia situación. Fuentes internas consultadas por OKDIARIO aseguran que «se les excluye aunque son españoles los que están ahí», y aunque comprenden el fondo, añaden que trabajan «por y para la industria de Defensa en España». Con cierta malicia, incluso se quejan de que «SAPA» reciba «mejor trato haciendo peor trabajo».

Indra y Escribano salen reforzadas

El Supremo ha despejado cualquier incertidumbre inmediata sobre los PEM al rechazar las medidas cautelares solicitadas por Santa Bárbara Sistemas. Esto permite que los programas sigan adelante sin interrupciones y que las empresas adjudicatarias avancen en su ejecución.

La Sala dejó claro que no existe base para frenar los préstamos ni el desarrollo industrial asociado, lo que da a Indra y Escribano una ventaja decisiva en proyectos valorados en más de 3.000 millones de euros.

Además, respalda el criterio del Ministerio de Defensa al recordar que la elección de las empresas idóneas es una decisión previa de la Administración que no puede sustituirse por el interés de un competidor en fase cautelar.

Europa gana peso frente a EEUU

Uno de los elementos más relevantes del auto es el mensaje implícito sobre la estructura del sector. El Tribunal subraya que Santa Bárbara pertenece a General Dynamics, un gigante global, lo que descarta que su continuidad esté en riesgo. Del mismo modo, ese fue justo el motivo por el cual el Ministerio de Defensa acotó los PEM. Las grandes compañías europeas entienden que en «Santa Bárbara se hace un muy buen trabajo», y que tendría sentido «una operación de compra».

Este enfoque encaja con la estrategia europea de reforzar la industria de Defensa propia, y explica el creciente interés de grupos continentales por activos industriales ya implantados en países clave como Alemania.

Santa Bárbara, en el radar de Europa

Tras la decisión del Supremo, Santa Bárbara pasa de ser un actor que acumule nuevos contratos a convertirse en una oportunidad de mercado. Fuentes del sector apuntan a que varias compañías europeas han iniciado análisis internos sobre una posible operación. «El problema», según comentan a este diario, «es que GDELS no quiere vender, porque supone un golpe muy duro».

El atractivo es evidente: la empresa cuenta con capacidades industriales, contratos históricos y presencia consolidada en el segmento de sistemas terrestres. Pero su exclusión de los PEM y su dependencia de GDELS generan dudas sobre su papel futuro dentro del esquema actual.

Lo cierto es que Santa Bárbara Sistemas, perteneciente al brazo europeo de General Dynamics, GDELS, es una empresa muy bien valorada en el sector, pero la propia GDELS le saca mucho partido tanto a sus cuentas como a sus contratos, como ya explicó OKDIARIO.

El auto del Supremo no ha resuelto aún el fondo del litigio, pero sí fija una tendencia. Los grandes programas avanzan y lo hacen bajo un modelo que prioriza el interés estratégico nacional. Ahí es donde muchos valoran si son «capaces de convencer a General Dynamics», ofreciendo alguna solución pactada que permita, además, «sostener el empleo y el ritmo de trabajo y de contratos» en España.