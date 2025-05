Así es Ricardo Salinas, el magnate mexicano que ha trasladado la Feria de Abril a su yate

Lady Moura, uno de los yates más lujosos del mundo, se ha desplazado hasta Sevilla, durante la celebración de la Feria de Abril de este año, para acoger una exclusiva fiesta que, como no podía ser de otra manera, ha reunido a numerosos rostros conocidos del panorama social, empresarial y cultural del país. El anfitrión de la velada no ha sido otro que Ricardo Salinas Pliego, reconocido empresario mexicano y actual propietario del majestuoso yate. Fiel a su estilo, Salinas ha desplegado toda su hospitalidad en una noche marcada por la elegancia y un ambiente cuidadosamente selecto, a la altura del prestigio de la embarcación. Como era de esperar, su presencia en la capital hispalense no ha pasado desapercibida y, tanto él como su fortuna no han tardado en generar una gran expectación.

Nacido en México el 19 de octubre de 1955, Ricardo Salinas es uno de los magnates más importantes e influyentes del mundo. Ocupa la quinta posición de las personas más ricas de su país natal, según lo publicado, por lo que el éxito de sus negocios le ha situado, con el paso del tiempo, en una muy buena posición social. Es el fundador y presidente del grupo Salinas, uno de los conglomerados empresariales más grandes e importantes del mundo de las telecomunicaciones, las finanzas y los medios de comunicación. De él forman parte negocios como Grupo Elektra, TZ Azteca, Banco Azteca, Italika, tiendas Neto, Grupo Dragón o los clubes de fútbol de la Liga MX varonil, Mazatlán Fútbol Club y Club Puebla.

Por otro lado, a través de su propia página web, Ricardo Salinas se define como «un defensor incansable de un cambio cultural que genere prosperidad incluyente y bienestar para todos». Es por ello por lo que fundó el Centro Ricard B. Salinas Pliego con un respaldo de iniciativas sociales y ambientales a través de la Fundación Azteca, así como también creó la Universidad de la Libertad. Por otro lado, también ha participado en foros internacionales donde ha compartido reflexiones sobre temas como la globalización, la migración libre o las oportunidades en la base de la pirámide.

En cuanto a su vida personal se refiere, Ricardo ha estado casado en dos ocasiones. La primera fue junto a Ninfa Sada, quien ha preferido mantenerse siempre en un discreto segundo plano. Juntos formaron una familia y fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos: Ninfa, Hugo y Benjamín. Sin embargo, en 1999, decidieron tomar caminos independientes y fue entonces cuando apareció María Luisa Medina en la vida del empresario. Se casaron el 25 de octubre de 2001, tuvieron tres hijos (Ricardo, Mariano y Cristóbal) y, desde entonces, no se han vuelto a separar.