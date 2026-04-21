Las cuñas con tacón cómodo que te ponías sin parar en los 2000 y que se han vuelto a poner de moda

Hay ciertos zapatos que vuelven. Estaban de moda antes, luego menos y finalmente los vemos en las tiendas. Son las cuñas de tacón cómodo que te ponías durante los 2000 y ahora estarán en todas las tiendas. ¿Todavía no tienes las tuyas? Suelen llevar algo de plataforma o bien cuña para ir siempre bien arreglada, y con altura, durante el verano.

Las alpargatas tienen que ver con este tipo de zapato, porque en este caso son cómodos y también llevan ese tacón que necesitas para verte mucho más estilizada. Luego están los tipos zuecos, que también solíamos llevar en los 80 y 90, aunque con una versión algo más simple y sencilla que las que vemos hoy en las tiendas. Mientras que los zapatos con cuña de toda la vida siguen porque no han desaparecido nunca pero ahora están con un ritmo más actual. Además las cuñas con tacón cómodo pueden combinarse con cantidad de prendas.

Así son las cuñas con tacón cómodo que debes tener

Cuña de plataforma de ante

Zara tiene esta cuña en forma de zapato tipo sandalia tacón cuña. Detalle tira delantera en ante. Suela a contraste de material. Acabado en punta cuadrada. Altura tacón: 11 cm.

Corte

100% poliéster

Forro

100% poliéster

Suela

100% estireno butadieno estireno

Plantilla

75% poliuretano

25% poliéster

Cuña atada combinada

Por su parte, Mango tiene la alpargata de moda. Porque combina esa tradición que tanto nos gusta y que caracteriza a la artesanía del país con la modernidad en los pies.

Diseño destalonado. Diseño combinado. Puntera redondeada. Tacón estilo cuña. Cierre de tiras en el tobillo. El tacón mide 10 cm. Está en varios colores.

Composición

Corte: 100% algodón

Plantilla: 95% poliuretano, 5% algodón

Suela: 100% caucho termoplástico

Forro (calzado): 100% algodón

Sandalia plataforma tiras cruzadas

También de Mango, está la sandalia de tiras cruzadas. Plataforma. Cierre de hebilla en el tobillo.

Composición

Corte: 100% poliéster

Plantilla: 100% algodón

Suela: 100% caucho termoplástico

Fijación/suela: 100% pegado

Forro (calzado): 100% poliuretano

Sandalia Tacón cuña

Volvemos a Zara para obtener este zapato tipo sandalia con tacón formato cuña. Tira delantera con posición para el dedo. Acabado en punta cuadrada. Altura de la cuña: 5 cm.

Medidas

Alto: 9.4 cm

Ancho: 11.34 cm

Largo: 21.95 cm

Composición

Corte

100% poliuretano

Forro

100% poliuretano

Suela

100% poliuretano termoplástico

Plantilla

100% poliuretano

Que contiene al menos:

Suela

55% poliuretano termoplástico reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliuretano termoplástico reciclado certificado rcs

Este material es un tipo de caucho sintético reciclado que se recupera durante los procesos de fabricación de otros productos que utilizan tipos de materiales similares, como hinchables, colchones, flotadores, etc. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuidados

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.

No lavar

No sumergir en agua

No usar lejía / blanqueador

Cuero/Charol/Antic. Limpiar con trapo de algodón seco.

No planchar

Ante/Nobuck/Serraje. Limpiar con cepillo suave o esponja dura.

No limpieza en seco

Cuero. Se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.

No usar secadora

Ante/Nobuck/Serraje. Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Sandalia Tacón con Hebilla

El Corte Inglés también tiene diversos modelos que valen la pena tener en cuenta. Su punta redonda le otorga comodidad y un estilo atemporal, mientras que el cierre con tira y hebilla en el tobillo asegura un ajuste perfecto.

Ideal para: trabajo, salidas informales o cenas elegantes.

Sandalia tacón cuña piel serraje

En Massimo Dutti tienen un claro ejemplo de las cuñas cómodas que llevábamos en los 2000. En color marrón oscuro, se realiza en piel de vacuno con acabado en serraje. Forro interior y planta de piel. Tacón tipo cuña. Tacón: 8 cm.

Sandalia Alma en Pena

El Corte Inglés cuenta con un modelo favorecedor. Alma en Pena son las sandalias de cuña de mujer efecto metalizado con múltiples tiras y cierre de hebilla. Acabado en punta cuadrada. Altura de la plataforma de 4,5 cm.

Material exterior:

100% Piel

Material interior:

100% Sintético

Suela:

100 Poliuretano

Consejos de cuidados esenciales para conservar tus sandalias de cuña

Para conservar las sandalias de cuña en óptimo estado, sigue estas recomendaciones: