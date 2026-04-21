Astrónomos localizan una supertierra cercana: la vida allí es posible

La búsqueda de vida más allá del sistema solar acaba de dar un paso decisivo. Un equipo internacional de astrónomos ha localizado una nueva supertierra que se encuentra relativamente cerca de la Tierra, que podría reunir condiciones favorables para albergar vida. El descubrimiento ha generado un gran interés científico, ya que, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de encontrar vida en un planeta cercano deja de parecer una idea lejana.

Un planeta cercano a la Tierra

El nuevo planeta, identificado como GJ 251c, se encuentra a unos 18 años luz de la Tierra, una distancia que es relativamente corta en términos astronómicos. Se trata de una supertierra, es decir, un planeta rocoso con una masa superior a la del planeta Tierra, en este caso alrededor de cuatro veces mayor. Este tipo de planetas son especialmente interesantes para los expertos, ya que comparten ciertas características con la Tierra, aunque en unas condiciones mucho más extremas.

Además, este planeta orbita una estrella enana roja, que es mucho más pequeña y fría que el Sol, lo que influye de forma directa en las condiciones ambientales de esta supertierra.

Zona habitable

Uno de los factores más importantes de este descubrimiento es su ubicación en la llamada «zona habitable». Esta región alrededor de una estrella permite que las temperaturas sean adecuadas para que exista agua líquida, un elemento que es considerado esencial para que se dé la vida tal y como la conocemos.

Aunque esto no confirma la existencia de vida, sí que aumenta significativamente las probabilidades de que el planeta pueda albergar condiciones favorables. Este detalle convierte a GJ 251c en uno de los candidatos más interesantes para los expertos para futuras investigaciones.

¿Qué lo hace diferente de otros planetas?

A diferencia de muchos planetas descubiertos anteriormente, que se encuentran a distancias enormes o bajo condiciones extremas, esta supertierra destaca por su proximidad y por su potencial habitabilidad. Durante años, los científicos han encontrado miles de exoplanetas, pero pocos reúnen todos los factores favorables al mismo tiempo para que el ser humano pueda vivir allí.

Además, su tamaño y composición sugieren que podría tener una superficie sólida, lo que abre la puerta a un escenario muy similar al de la Tierra, y no al de otros planetas como Júpiter o Saturno.