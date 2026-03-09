Exoplaneta: ¿Qué es y cuántos se han descubierto?

Sabemos que un exoplaneta es un planeta que gira de forma independiente más allá del Sistema Solar que conocemos. Es peculiar porque no gira en torno al sol, sino en torno a otra estrella.

Hasta hace unos años, no había consenso entre los científicos. Aunque casi todos pensaban que las estrellas debían estar acompañadas de mundos como nuestro Sol, había quien pensaba que este Sistema Solar podía ser una rareza cosmológica.

El primer exoplaneta

Sin embargo, Didier Queloz y Michel Mayor fueron los encargados de ‘abrir fuego’. Ellos fueron los que, en 1995, y por medio de métodos de detección indirectos, localizaron el primer exoplaneta de la historia.

Aunque el hallazgo estuvo plagado de polémica, finalmente se pudo confirmar que el exoplaneta localizado existía. Desde entonces, en más de 20 años, y con los sistemas de detección avanzando a gran velocidad a la vez que la mejora la tecnología, se han encontrado miles de planetas extrasolares, alcanzando ya casi los 5000, y subiendo cada vez a mayor velocidad.

Así pues, y tal y como pensaban un buen número de científicos y astrónomos, el Sistema Solar no es un caso aislado. De hecho, se ha descubierto que prácticamente todas las estrellas tienen, al menos, un mundo que las orbita. Si pensamos que una galaxia como la Vía Láctea posee unos 200.000 millones de estrellas, y hay conocidas unos 200.000 millones de galaxias a lo largo del universo, imagina la cantidad de planetas que debe haber ahí fuera.

Grandes curiosidades

Es muy curioso el hecho de que muchos de estos planetas son rarísimos. Algunos son gigantes de gas, más grandes que Júpiter. Otros son rocosos, como la Tierra. También están las “supertierras”, planetas sólidos más grandes que el nuestro, pero más chicos que los gigantes gaseosos.

Si nos fijamos en estas curiosidades, veremos de otra forma el cielo, y vemos que es cambiante. En un momento vemos una luna llena, muy brillante, en otro eventos como eclipses lunares. Todo ello nos recuerda que el universo o nuestra galaxia, tienen vida propia.

Buscando planetas

Ojo, encontrar estos planetas no es fácil. El problema es que no brillan solos, solo reflejan la luz de su estrella. Y las estrellas brillan tanto que casi no dejan ver nada alrededor.

Es como ver una luciérnaga al lado de un foco gigante desde lejos. Eso es lo que pasa cuando los astrónomos intentan ver un planeta cerca de su estrella. Por eso, casi nunca ven el planeta, sino las pistas que deja.

Diferentes métodos

Se puede buscar y encontrar un exoplaneta con el llamado método del tránsito. Hay que observar una estrella durante tiempo, y luego medir el halo que tiene, lo que llamamos brillo.

Ese cambio pequeño en el brillo se ve con telescopios muy buenos. Si pasa seguido, es probable que haya un planeta dando vueltas alrededor de la estrella. Así se han encontrado montones de planetas. Además, el tránsito ayuda a calcular el tamaño del planeta. Si es grande, bloquea más luz.

Otra forma es el método de velocidad radial, que tiene que ver con la gravedad. Los planetas giran alrededor de una estrella, pero también se influyen. El planeta jala a la estrella, y eso la mueve un poco. Ese movimiento cambia cómo vemos la luz de la estrella. Los científicos miden esos cambios y saben que hay un planeta ahí. Lo bueno es que así se puede calcular la masa del planeta y cuánto tarda en dar la vuelta.

Aunque no lo creas, algunos exoplanetas se han fotografiado directo. Es difícil, pero se puede. Se usan telescopios potentes y aparatos que quitan la luz de la estrella para ver lo que hay alrededor.

Otros cambios y vistas muy curiosas

Una de estas cosas es la conjunción luna spica, cuando la Luna se ve cerca de la estrella Spica. Algo parecido pasa con la conjunción venus saturno, donde dos planetas parecen juntarse.

Aunque solo son efectos visuales, nos ayudan a entender cómo funcionan las órbitas y los movimientos en el espacio. Ver estas cosas es una buena forma de interesarse por la astronomía y por los exoplanetas.

A veces se ven alineaciones entre la Luna y los planetas gigantes del Sistema Solar. Un ejemplo es la conjunción luna júpiter, donde dos de las cosas más brillantes del cielo se ven cerca.

Todo esto hace que la gente se interese por el espacio. Y esa curiosidad ha hecho que los científicos busquen planetas afuera de nuestro sistema. Cada telescopio nuevo descubre más planetas y ayuda a estudiar los que ya conocemos.

Hay algún exoplaneta como la Tierra

En la práctica, se han encontrado planetas rocosos mucho más grandes que la Tierra, que han recibido el nombre de supertierras. Y, dentro de este grupo, cada vez se han podido localizar mundos más pequeños, algunos potencialmente habitables por el ser humano.

Proyectos como la misión Kepler nos han permitido localizar sistemas solares completos con hasta 7 planetas, como Trappist-1, todos ellos rocosos y potencialmente habitables. E incluso hemos sabido que Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, posee un planeta que podría ser habitable igualmente, aunque las últimas noticias no son halagüeñas. No obstante, esto no ha hecho más que empezar.

En resumen, el universo está lleno de mundos por descubrir. Y aunque están lejos, cada hallazgo nos acerca a entender cómo funciona el cosmos… y si hay alguien más viendo las estrellas, como nosotros.

Lecturas recomendadas

Exoplanetas

Exoplanetas, métodos de detección