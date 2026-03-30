Los científicos estallan de emoción: encuentran una supertierra ‘cercana’ con posible vida con atmósfera y agua

Un grupo de astrónomos de la Universidad de Gotinga en Alemania ha detectado un sistema de supertierras que orbitan alrededor de la estrella cercana Gliese 887, la conocida como la enana roja más brillante del cielo. Estos datos fueron publicados el pasado año 2020 en la revista Science y han abierto una ventana en lo que respecta a la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo descubrimiento de esta supertierra en el que ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Antes que nada, hay que tener claro qué es una supertierra. Una supertierra es un exoplaneta que orbita fuera de nuestro sistema solar y que tiene una masa superior a la de la Tierra (entre 2 y 20 veces más). Su composición es rocosa, gaseosa o mixta y cada descubrimiento supone un estudio nuevo para comprobar su potencial habitabilidad. Los astrónomos expertos de la Universidad de Gotinga han descubierto varias supertierras alrededor de Gliese 887 y se encuentran cerca de la zona habitable de la enana roja, donde el agua puede existir en forma líquida, y podrían ser planetas rocosos.

Esta investigación ha sido liderada por la Universidad de Gotinga (Alemania), el equipo de astrónomos de RedDots (Puntos Rojos), en el que participaron el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna (ULL). Los resultados fueron publicados el pasado año 2020 en la prestigiosa revista Science, donde se recogen todos los menores de un descubrimiento que abre una nueva ventana a la habitabilidad de otros planetas, más grandes que el nuestro, que están fuera de nuestro sistema solar.

Así es la nueva supertierra

Sandra Jeffers, investigadora en el Instituto de Astrofísica de la Universidad de Gotinga (Alemania) y autora principal del estudio, dejó claro que estos planetas ayudarán a encontrar vida fuera de nuestro sistema solar. «Estos planetas proporcionarán las mejores oportunidades para estudios más detallados, incluida la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema solar», dijo en declaraciones que recoge el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Gracias al espectrógrafo HARPS del Observatorio Europeo Austral de Chile, con el que se utilizó la técnica conocida como espectroscopía Doppler, el equipo de astrónomos de RedDots dio con dos superplanetas: Gliese 887b y Gliese 887c. Ambos tienen una masa mayor que la Tierra, pero con la particularidad de que orbitan sobre su estrella más rápido que Mercurio. «Los científicos estiman que la temperatura promedio de Gliese 887c es de alrededor de 70 °C», informó el IAC.

Enric Pallé, investigador del IAC y coautor del estudio, dejó claro que: «Gliese 887 es una de las estrellas más cercanas al Sol, a unos 11 años luz de distancia. Es mucho más tenue y de aproximadamente la mitad del tamaño de nuestro Sol, lo que significa que la zona habitable está más cerca de Gliese 887 que la distancia de la Tierra al Sol».

Estos astrónomos también llegaron a otra conclusión: estos planetas recién descubiertos podrían haber retenido sus atmósferas originales, o tener atmósferas más densas que la Tierra y, potencialmente, albergar vida. «La otra característica interesante que descubrió el equipo es que el brillo de Gliese 887 es casi constante. Por lo tanto, será relativamente fácil detectar las atmósferas de los planetas de este sistema de supertierras, convirtiéndolo en un objetivo principal para el telescopio espacial James Webb, sucesor del telescopio Hubble», informó Rafael Luque, estudiante de doctorado del IAC y la ULL, que también participa en el artículo.

Dicho lo cual, durante estos próximos años seguirá la investigación sobre estas nuevas supertierras que pueden albergar vida fuera del sistema solar. Esta información recogida por el Instituto de Astrofísica de Canarias está recogida en el artículo A multiple planet system of super-Earths orbiting the brightest red dwarf star GJ887, de la revista Science.