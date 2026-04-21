Los investigadores no dan crédito: hallan una moneda de hace 1.200 años que reescribe la cristianización de los vikingos

Una moneda de hacer 1.200 años que reescribe la cristianización de los vikingos puede cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de descubrimientos, pueden cambiar para siempre una historia que puede convertirse en la antesala de algo más. De un punto de partida que quizás no esperaríamos.

Sobre los vikingos se ha escrito mucho, pero también se han realizado una serie de historias inventadas que se han fusionado por la realidad. Hemos mitificado a estos habitantes de las zonas más al norte del territorio que llegaron para conquistar algunos puntos destacados de lo que hoy en día es Europa. Una de las características de estos conquistadores era la manera de empezar a pensar en algunos cambios que pueden ser significativos. Sin duda alguna, estaremos ante un descubrimiento que puede cambiarlo todo por completo, de la mano de unos elementos que pueden ser los que nos ayudarán a entender mucho mejor el curso de este tipo de acontecimientos.

No dan crédito a este descubrimiento los investigadores

La historia es una disciplina que se construye poco a poco y como todas las ciencias, siempre está sujeta a importantes cambios. En especial, cuando descubrimos lo que nos espera a medida que un pasado común, empieza a cobrar fuerza de una forma inesperada.

Los elementos físicos que llegan hasta nuestros días son escasos, pero son la única forma de ir detallando poco a poco un pasado que puede estar marcado por una situación del todo inesperada. En especial en estas jornadas en las que un simple detalle puede cambiarlo todo.

Una moneda estaría dejando a los investigadores en shock al cambiar por completo la historia de los vikingos que fueron uno de los que estaría a merced de algunas peculiaridades que, sin duda alguna, se convertiría en la antesala de una entrada a Europa de una manera de entender la vida muy diferente.

La cristianización del continente quizás se produjo de una manera diferente a como nos la imaginaríamos. Es hora de saber un poco mejor qué podría haber pasado o que, elementos van llegando de la mano de un descubrimiento esencial para conocer un poco mejor a unos vikingos que han dado pie a numerosas leyendas.

Reescribe la cristianización de los vikingos esta moneda de hace 1.200 años

Hace 1.200 años los vikingos sufrieron una aparente cristianización, dejaron atrás sus ritos basados en la naturaleza para adorar a un Dios que se ha convertido en un referente para el mundo. Un cambio de tendencia que podría ser anterior a lo esperado si tenemos en cuenta esta moneda que ha sido descubierta.

Tal y como explica un reciente artículo: «Un colgante de moneda del siglo IX que muestra que San Juan Bautista es «extraño, no es como cualquier otra cosa que conozca», dijo un experto.La moneda solidus de imitación de oro perforada incompleta fue encontrada por un detector de metales cerca de Dunton, al oeste de Fakenham en Norfolk.

El numismata Simon Coupland dijo que el descubrimiento planteó más preguntas de las que respondió, lo que lo hace «fascinante, único e intrigante». La moneda está pasando por el proceso del tesoro, lo que significa que un forense determinará si es legalmente un tesoro, y el Museo del Castillo de Norwich espera adquirirla».

Siguiendo con la misma explicación: «»San Juan Bautista fue el primo de Jesús y su precursor, quien lo presentó a un público más amplio bautizándolo en el río Jordán y después de eso, comenzó su ministerio más amplio», dijo Coupland, explicando por qué el santo era una figura cristiana tan importante. «Pero una figura de Juan el Bautista en una moneda es tan inusual y notable – no conozco a otro Juan Bautista del período carolingio; es extraño – no se parece a nada más que conozca». El numismatista es un experto en monedas de la dinastía carolingia de Europa occidental y central, centrada en la Francia moderna y más famosa por el emperador Carlomagno (alrededor de 747 a 814)».

El misterio está servido: «Falta un trozo del colgante, pero queda suficiente de la inscripción en latín para ser leída. IOAN está escrito en el lateral con un hombre barbudo de perfil y + BABTIS […] T EVVAN en el reverso. Esto fue traducido como «Juan, Bautista y Evangelista». «Si miras quién aparece en las monedas de retrato del siglo IX en Europa occidental, es el rey, pero no Juan, no Cristo, eso es una cosa del Imperio Bizantino», dijo. «Y estas imitaciones de solidus de oro tienden a ser hechas por escandinavos, que no son cristianos en este momento, entonces, ¿qué están haciendo representando a Juan el Bautista?» El reino de East Anglia había sido conquistado por los vikingos en el año 870 d.C».