¿Con qué frecuencia se deben lavar los vaqueros? Ni todas las semanas ni una vez al año
Los expertos coinciden en que lavar los vaqueros con demasiada frecuencia puede ser tan perjudicial como no lavarlos nunca
¿Con qué frecuencia se deben lavar las sábanas? Ni después de una semana, ni después de 14 días, ni después de un mes
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Qué quiere decir el proverbio chino: "Una sola conversación con un hombre sabio vale más que un mes de estudio de libros"
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