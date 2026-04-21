Palo de la DGT a estos vehículos para pasar la ITV: deberán pasarla semestralmente a partir de ahora

Tras una nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT), ciertos vehículos, como las autocaravanas y furgonetas camperizadas deberán pasar la ITV cada seis meses. Este cambio en la normativa responde al incremento desu popularidad en los últimos años, impulsado por el auge del turismo itinerante y la vida sobre ruedas. Según datos del organismo dirigido por Pere Navarro, su número casi se ha triplicado desde 2015, pasando de algo más de 48.000 vehículos a cerca de 137.000 en la actualidad.

La nueva instrucción de la DGT también establece que las autocaravanas pueden realizar maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que el resto de vehículos, siempre respetando la normativa vigente y la señalización específica que puedan establecer los ayuntamientos en vías urbanas. Este criterio se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce la potestad de los municipios para regular aspectos como el tiempo máximo de estacionamiento o la prohibición de acampar en determinadas zonas.

Los vehículos que tienen que pasar la ITV cada seis meses

«Las autocaravanas están diseñadas para vivir en su interior y las furgonetas camper son vehículos que no han sido fabricadas para ese fin, pero que se pueden acondicionar para ello. Un remolque o caravana, por el contrario, es un vehículo sin motor que necesita ser remolcado por otro con motor. Si no sobrepasan los 3.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) podrán conducirse con el permiso B. Las caravanas con remolques ligeros (de menos de 750 kg de MMA), no requerirán seguro o matrícula independiente, pero sí el vehículo tractor que las arrastre», detalla la DGT.

En el caso de las autocaravanas, aquellas con una antigüedad de hasta 4 años están exentas de pasar la ITV; cuando superan ese periodo, la inspección pasa a ser bienal, y a partir de los 10 años se realiza de forma anual. Por su parte, las furgonetas camperizadas tienen un calendario más estricto: hasta los 10 años deben las inspecciones son anuales, mientras que a partir de esa edad la frecuencia aumenta y estos vehículos deben pasar la ITV cada seis meses.

En la ITV de caravanas remolcadas se revisan distintos elementos para garantizar la seguridad del vehículo, empezando por la instalación de gas, para la que se solicita el certificado en la fase de legalización, aunque en inspecciones posteriores ya no suele volver a comprobarse; también se verifica el correcto funcionamiento del alumbrado (intermitentes, luces de posición, freno y emergencia), el estado de los neumáticos en cuanto a desgaste y presión, y el punto de acoplamiento, asegurando que conecta adecuadamente con el vehículo tractor. En el caso de las autocaravanas, al tratarse de vehículos autopropulsados, además de estos aspectos básicos, la inspección incluye los mismos sistemas que en un turismo, como los frenos, la suspensión, la dirección, las emisiones contaminantes, el estado del parabrisas y la correcta visibilidad y colocación de la matrícula.

Para el resto de los vehículos, en el caso de los turismos, la primera inspección se realiza a los cuatro años desde la fecha de matriculación, después pasa a ser bienal y, una vez superados los 10 años de antigüedad, debe hacerse cada año. Las motocicletas y cuatriciclos siguen el mismo esquema, con la primera ITV a los cuatro años y revisiones posteriores cada dos. Los autobuses tienen un régimen más estricto, ya que deben pasar la ITV de forma anual hasta el quinto año y, a partir de entonces, cada seis meses. Por último, los ciclomotores deben pasar su primera inspección a los tres años de la matriculación y, desde ese momento, hacerlo cada dos años.

Estacionar y acampar

Según la DGT, una autocaravana está estacionada cuando esté aparcada, en un lugar permitido, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiese. No es relevante, en este caso, el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación o soportes de estabilización. Acampar sólo está permitido en zonas habilitadas para ello (campings o parkings, según la normativa de cada comunidad autónoma).

Normativa Euro 7

La Euro 7 podría entrar en vigor en noviembre de 2026, una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo reducir los contaminantes entre un 60% y un 90% y limitar contaminantes que antes se toleraban, entre los que se encuentran las partículas NOx. «Esta norma será la que permita la transición al vehículo eléctrico aunque está siendo muy compleja para el ciudadano debido a la situación de la infraestructura de carga eléctrica en algunos países de Europa y a los elevados precios que siguen teniendo los vehículos eléctricos en la actualidad2, ha explicado Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.